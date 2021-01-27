«Траст» сообщил об 1,1 млрд просроченной задолженности структур кинобизнеса Мамута

Представители «Траста» рассказали новые подробности о деле бизнесмена Александра Мамута, к которому банк, как к поручителю, подал иск на 1 млрд рублей. Этим подробностями поделился РБК. На сегодняшний день общий долг структур, подконтрольных Мамуту, оценивается в 23,5 млрд рублей, в том числе 19,8 млрд приходится на кинобизнес. Представители банка указывают, что сумма просрочки кинобизнеса по процентным платежам − 1,1 млрд рублей. В январе 2021 года «Траст» списал часть выручки со счетов Объединенной киносети, объясняя это тем, что с бизнесменом не удалось договориться по вопросу реструктуризации долга. Мамуту предлагалось «закрыть просрочки и увеличить обеспечение, чтобы начать обсуждать новую реструктуризацию».

Источники РБК в структурах компаний миллиардера говорят, что условия работы с долгами, предложенные «Трастом» были невыполнимыми. 25 января в ответ на списание средств банк получил четыре иска от «Синема Парка» и кипрской компании Мамута A&NN Investments Ltd. Такое количество объясняется тем, что заем технически разделен на четыре кредитные линии. Telegram-канал «Арбитр» опубликовал часть искового заявления, в котором указано, что от банка требуют изменения условий кредитного договора. Там также есть просьба о продлении кредитов до 2027 года. «Мы не собираемся быть недобросовестными заемщиками, мы попросили суд сделать график погашения таким, чтобы его осилил бизнес», − цитирует РБК слова анонимного представителя компании A&NN.

Из финансовой отчетности Объединенной киносети, к которой получил доступ РБК, ее выручка в 2019 году составила 13,96 млрд рублей. 9,5 млрд рублей принес кинопоказ, 3 млрд рублей − кинобары, 974 млн рублей − размещение рекламы. Доналоговая прибыль составила чуть больше 2 млрд. Это больше, чем было годом ранее. Однако для комфортной работы бизнеса, выплаты процентов по долгу и дивидендов компании требовалась доналоговая прибыль на уровне 2,5 млрд рублей.

В «Трасте» утверждают, что структуры Александра Мамута являются «сложными клиентами» уже несколько лет. В 2019–2021 годах их кредиты погашались через просрочку. В 2021 году после требования «Траста» погасить задолженность по компании «Вандеркинд» (одна из структур Александра Мамута, которая не занимается кинобизнесом) на 500 млн рублей бизнесмен прислал в банк «претензию с угрозами обратиться в суд для утверждения реструктуризации кинобизнеса на десять лет под 1% со всеми платежами в конце срока действия кредита». После этого банк списал часть средств со счетов киносети (100 млн рублей), а затем − еще часть средств, «оставив там порядка 200 млн рублей на налоги, зарплату и определенные расходы».

Списание средств со счетов киносети не связано с ее деятельностью, сказал РБК источник, близкий к ней. Миллиардер и «Траст» фактически достигли договоренности в 2020 году по реструктуризации долга, Мамуту нужно было выплатить 0,5 млрд рублей. Так как выплаты не последовало, банк списал эти деньги из выручки киносети.

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27.01.2021 Автор: Артур Чачелов

Источник: РБК