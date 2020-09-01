Фильм «Цой» Алексея Учителя оказался в центре скандала

Вокруг нового фильма Алексея Учителя ЦОЙ разгорается скандал. Издание «Газета.Ru» сообщило, что в его распоряжении имеется письмо на имя Владимира Путина, в котором родственники Виктора Цоя просят не допустить выпуска картины в прокат. По информации журналистов, отец и сын музыканта Роберт Цой и Александр Цой обвиняют авторов фильма в использовании сведений о частной и семейной жизни участников группы «Кино» и людей из их близкого круга, «в том числе, вымышленных сведений, сплетен, скабрезных намеков и т.п.». Авторы письма также обращают внимание на то, что авторы и создатели фильма ЦОЙ не получали согласия на использование имени и изображения музыканта ни от наследников, ни от музыкантов группы «Кино», ни от иных правообладателей и заинтересованных лиц.

«Получилось малопочтенное, не соответствующее фактическим обстоятельствам пошлое зрелище, привлекающее аудиторию всем известным именем Виктора Цоя и цинично монетизирующее интригу «раскрытия» чего-то якобы «ранее не раскрытого» в его судьбе», − говорится в письме, выдержки из которого приводит «Газета.Ru».

Александр Цой уже успел подтвердить наличие письма и согласие с его содержанием. А вот отец Виктора Цоя Роберт, общаясь с ТАСС, отказался оценивать фильм до выхода картины на экраны. «Почему-то много шума поднялось по этому поводу − я не понимаю, в чем дело, − цитирует ТАСС слова Роберта Цоя. − Кто-нибудь видел этот фильм? Что там, есть что-то возмутительное?».

Напомним, что лента ЦОЙ Алексея Учителя рассказывает о вымышленных событиях июля и августа 1990 года − времени, когда погиб музыкант Виктор Цой. Главный герой картины − водитель автобуса, участвовавший в смертельном для Цоя ДТП. Ранее проект фигурировал под названием 47. Лента выходит в прокат в этом году, но точной даты выпуска у нее сейчас нет.

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01.09.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: ТАСС, Газета.ru