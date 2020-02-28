Tvzavr получил в каталог документальное кино из Чили и контент из Китая

На проходящем в Берлине кинорынке EFM онлайн-кинотеатр tvzavr договорился об уникальном сотрудничестве с компанией Sander Films. Она обеспечит загрузку порядка 100 документальных фильмов студии через платформу MoviesChain. Кроме того, в библиотеке tvzavr появится 2000 тайтлов студии China Modern FTV – единственной китайской компании, которая была представлена в этом году на EFM.

Новый контент должен появиться на платформе в течение месяца. Теперь документальных фильмов чилийского производства, а также азиатского кино в таком объеме не представлено больше ни в одном российском онлайн-кинотеатре.

Каждый год Берлинале проходит под эгидой определенного государства, и 2020-й было решено посвятить чилийскому кинематографу. Студия Sander Films является одной из самых заметных в Чили, а ее контент – одним из самых нетривиальных на кинорынке.

«Для меня, как для закупщика, всего было очень важно найти не только качественный, но и интересный контент, − говорит директор по закупке контента tvzavr Елена Хлебникова. − Документальные фильмы – достаточно нишевый продукт, но который, при этом, имеет свою преданную, постоянную аудиторию со всем мире. Однако большинство известных документальных фильмов производятся крупными британскими и американскими студиями, в то время как контент других производителей часто остается недооцененным, менее замеченным широкой аудиторией. MoviesChain by tvzavr дает правообладателям, в том числе и документального кино, доступ к широкой мировой аудитории, а зрителям – новый уникальный контент».

«Tvzavr уже давно начал думать в сторону документального кино, поскольку контентное предложение этой ниши достаточно слабо представлено на российском VOD-рынке, – говорит владелец tvzavr Руслан Кафтанатий. − Сейчас мы начинаем постепенно прорабатывать это направление, и надеюсь, к концу года будем обладать самой большой библиотекой документальных фильмов в России».

Помимо Sander Films, представители tvzavr также заключили порядка 30 контрактов с различными студиями, включая Reason8 Films, M Pictures, Sonovision, Devil Works, Glass House Distribution, Ytinifni Pictures и другими. Что касается азиатского контента, на который MoviesChain также возлагает большие надежды, то онлайн-кинотеатр заключил контракты со студией China Modern FTV, которая единственная из всех китайский компании была представлена в этом году на кинорынке из-за вспыхнувшей эпидемии короновируса. Таким образом, по итогу EFM-2020 библиотека MoviesChain by tvzavr должна увеличиться на 4000 тайтлов.

«На мой взгляд, это был один из самых продуктивных кинорынков за долгое время, – говорит директор по PR tvzavr Олеся Теплова. − Мы договорились о множестве интересных и уникальных партнерств, которые готовы экспериментировать вместе с нами, развиваться, делать кинобизнес проще и прозрачнее. В конце прошлого года в tvzavr произошли масштабные изменение: изменился не только владелец, но и стратегия работы онлайн-кинотеатра. Берлин стал отправной точкой, с которой мы начали все нововведения воплощать в жизнь».

MoviesChain by tvzavr − это первая в мире, основанная на технологии блокчейн, безопасная и устойчивая к отказам глобальная платформа для децентрализованной дистрибуции фильмов, которая позволяет правообладателям самостоятельно размещать контент и продавать его зрителям напрямую из любой точки мира. На данный момент в библиотеку tvzavr через MoviesChain было загружено порядка 200 фильмов.

Онлайн-кинотеатр tvzavr – один из самых быстрорастущих интернет-кинотеатр в России и СНГ, который является одним из лидеров рынка легального онлайн-видео в стране. В коллекции сервиса порядка 55 тыс. единиц контент. Компания имеет прямые контракты на трансляцию фильмов с мировыми киностудиями, среди которых Walt Disney Pictures, 20th Century Fox, Warner Bros, Sony Pictures, Universal Pictures, а также ведущие европейские и российские производители фильмов. Tvzavr работает по смешанной модели дистрибуции контента: 90% доходов онлайн-кинотеатра приносит рекламная модель, 10 % − платная. На сегодняшний день сервис представлен на всех ключевых платформах: Smart TV, mobile (IOS и Android) и web (ПК). Ежемесячная аудитория tvzavr − 40 млн уникальных пользователей в месяц. Выручка компании за 2019 год составила 950 млн рублей и показала рост на 25% по сравнению с таким же периодом прошлого года.

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28.02.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: tvzavr