Tvzavr представит Россию на инновационной секции Next в Каннах

12 мая в рамках инновационной секции Next кинорынка Marche du Film, посвященной блокчейн-технологиям в кино, Tvzavr презентует европейской общественности свою блокчейн-платформу дистрибуции независимого кино – MoviesChain by Tvzavr. Это первая в мире основанная на технологии блокчейн, безопасная и устойчивая к отказам глобальная платформа для децентрализованной дистрибуции фильмов, которая позволяет правообладателям самостоятельно размещать контент и продавать его зрителям напрямую из любой точки мира.

«Проект MoviesChain by Tvzavr, как и другие блокчейн-проекты для кинодистрибуции, является значимой частью нашего технологичного и удобного будущего, – говорит исполнительный директор Marche du Film Жером Пайярд. Основной плюс подобного решения – это безопасность. Благодаря технологии блокчейн все процессы обмена контентом защищены и прозрачны как для пользователя, так и для правообладателя, в том числе и в финансовых отношениях между продюсерами и аудиторией. В этом году на кинофестивале Marche du Film в Каннах много внимания уделено новым технологиям в целом, и блокчейну в частности. Мы поддерживаем проекты, которые приносят пользу как производителям контента, так и зрителям. Я убежден, что платформа с оплатой сеансов просмотра кино криптовалютой может иметь более высокие стандарты контроля и этики, что позволит всем почитателям кинематографа уверенно и безопасно получать доступ к любимым фильмам».

«Сейчас в сделках по приобретению VOD-прав на контент, помимо правообладателей и интернет-кинотеатров, участвует множество посредников, которые формируют пакеты и жестко регулируют рынок, – рассказывает директор по контенту онлайн-кинотеатра Tvzavr и проекта MoviesChain Елена Хлебникова. – Из-за этого маленьким независимым киностудиям очень сложно туда войти, продвинуть свои фильмы, донести их до широкого зрителя. MoviesChain позволяет правообладателям выгружать свой контент напрямую из любой точки планеты, делая процесс заключения соглашений быстрым и прозрачным. Таким образом, независимые киностудии получают доступ к мировой аудитории, а зрители – возможность увидеть новые интересные фильмы режиссеров, работы которых раньше не были представлены на международной арене».

«В этом году в Каннах важное место занимают инновационные решения для кинорынка на основе блокчейн. Сейчас появилась реальная возможность освободить многомиллиардную нишу независимого кино от диктата посредников. Для этого, с одной стороны, есть новая технология, обеспечивающая полную прозрачность всех транзакций, а с другой – почти десятилетний опыт работы компании на рынке, колоссальная клиентская база, солидная выручка, а также команда из 70 специалистов. В этом наше отличие от множества других блокчейн-проектов, у которых нет ни клиентов, ни команды, ни доходов, ни готового продукта», – отмечает сооснователь проекта Алексей Еременко.

К настоящему времени соглашения о сотрудничестве с MoviesChain by Tvzavr подписали такие известные европейские студии, как Celluloid Dreams, Gaumont, Memento Films, SND, TF1 и Parche, которые разместят на платформе полный объем своих библиотек. Партнерство со студиями Tvzavr планирует строить по модели revenue share: инвестиции в новый проект будут привлекаться после периода продаж токенов ZVR. Предварительно ICO компании намечено на 2 квартал 2018 года. Токенами, выпущенными сервисом, можно будет также платить за фильмы. Общие вложения в проект на данный момент составили $15 млн.

«Кино меняется с новыми технологиями – становится более демократичным, имеет много путей развития. Для меня это очень важный вопрос, на который я могу отвечать очень долго. Но я верю в лучшее, и в проекте MoviesChain меня лично привлекают интерактивные технологии, как и в видеоиграх, например. С одной стороны, технологии могут свести с ума. С другой — они дают много свободы и развязывают руки», – высказывает мнение о проекте MoviesChain by Tvzavr известный голливудский актер и трехкратный номинант на премию «Оскар» Уиллем Дефо.

Согласно исследованию Group-IB, суммарный доход пиратов российского Интернета в 2016 году составил около 4,3 млрд рублей, из них 1,5 млрд рублей заработали поставщики нелегального видео. Ужесточение контроля за пиратским контентом и блокировки нелегальных сайтов открывают перспективы для развития проектов, напрямую соединяющих правообладателей и потребителей контента. Безопасная, отвечающая всем международным стандартам законодательства в сфере авторского права блокчейн-платформа MoviesChain by Tvzavr сократит аудиторию нелегальных площадок и позволит вернуть в экономику налоги, которые ранее оставались в темной зоне. Весь контент на платфоме MoviesChain by Tvzavr будет доступен пользователям по платной модели, и стоимость одного фильма составит полтора доллара.

03.05.2018 Автор: Артур Чачелов

Источник: tvzavr