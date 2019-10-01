Tvzavr покажет фестивальное «Кино в Эрмитаже»

Tvzavr вместе с «Эрмитажем» запускает проект «Кино в "Эрмитаже"». В рамках него онлайн-кинотеатр будет организовывать допремьерные показы фильмов-лауреатов различных кинофестивалей, в частности, «Кинотавра», «Сандэнса» и Канн. Организаторы рассчитывают представить публике такие проекты, как БОЛЬШАЯ ПОЭЗИЯ, МЫСЛЕННЫЙ ВОЛК, АРАХИСОВЫЙ СОКОЛ, ОПЕРАЦИЯ «КОЛИБРИ», МОЯ СОБАКА − ИДИОТ, ПОРТРЕТ ДЕВУШКИ В ОГНЕ и другие.

Открытие проекта запланировано на 11 октября. На нем известный писатель Александр Цыпкин представит серию короткометражек вместе с актерами и режиссерами этих картин. Это проекты «Ты его любила?» (реж. Елена Полякова), «Прощай, любимый» (реж. Ксения Раппопорт, Павел Капинос, Александр Цыпкин), «Эвтаназия» (реж. Елена Бродач), «Утренний секс» (реж. Александр Цыпкин) и «Темная ночь. Анна Каренина» (реж. Радда Новикова). Все эти работы будут показаны вместе впервые.

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01.10.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: tvzavr