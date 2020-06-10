Tvzavr станет онлайн-площадкой кинофестиваля «Зеркало»

Международный кинофестиваль им. Андрея Тарковского «Зеркало» впервые в своей истории пройдет в онлайн-формате. Площадкой для показа конкурсных фильмов выступит онлайн-кинотеатр tvzavr. Помимо доступа к лентам программы, онлайн-кинотеатр также будет вести live-трансляции интервью с создателями и участниками картин. На платформе сервиса будут созданы 5 виртуальных кинозалов – «Юрьевец», «Иваново», «Палех», «Палес» и «Шуя» – названые в честь городов Ивановской области, в которых обычно и проходят смотры.

Часть фильмов программы будет доступна для бесплатного просмотра. На премьерные показы необходимо будет приобрести билет. Сделать это сможет каждый желающий. Для этого нужно будет зайти в свой аккаунт на tvzavr (или зарегистрироваться, если у человека его нет), пройти на страницу кинофестиваля и приобрести конкурсный фильм в аренду на 48 часов. Цена на каждую картину будет устанавливаться отдельно.

Кроме того, в течение 5 конкурсных дней кинофестиваля, на платформе tvzavr также будут доступны live-трансляции интервью участников конкурса, в ходе которых актеры, режиссеры и продюсеры картин ответят на все интересующие вопросы о своих работах, онлайн-бранчи с членами жюри и ночное онлайн-кафе, где гости события будут говорить о кино в прямом эфире. Во всех онлайн-мероприятиях зрители смогут принять участие.

«Я давно являюсь поклонником фестивального кино, однако мне всегда было несколько грустно, что из-за бюрократических проволочек многие отличные авторские фильмы появляются в онлайн-прокате только спустя много месяцев после фестивальной премьеры, − говорит директор ко контенту tvzavr Елена Хлебникова. − Благодаря нашей коллаборации с кинофестивалем «Зеркало» зрители tvzavr смогут почувствовать себя посетителями известного международного кинособытия, ощутить его магию и увидеть отличные нетривиальные авторские картины одними из первых в мире».

В конкурсную программу «Зеркала» вошли фильмы-участники и призеры кинофестивалей в Варшаве, Таллине, Сараево, участники Берлинского кинофестиваля и фестиваля «Сандэнс». С подробной программой можно т ознакомиться на сайте кинофестиваля.

«Решиться на проведение «Зеркала» во время пандемии нам было очень непросто, все-таки кинофестиваль – это проектор и экран, люди в зале, возможность живого общения, новых и удивительных встреч, − говорит Сергей Бодров, кинорежиссер, президент МКФ «Зеркало». − Проведение фестиваля онлайн лишает нас очень много из того, к чему мы все привыкли. Но зато оно же дает и несколько преимуществ. В частности, мы можем из Ивановской земли распространить влияние авторского кинематографа, освященного именем Тарковского, далеко за ее пределы: фильмы нашей программы смогут увидеть в любой точке земного шара. А ивановцы смогут посмотреть лучшие новинки авторского кинематографа не только в онлайн-кинотеатре, но и по местному телевидению. Все это вместе значительно увеличит зрительский охват «Зеркала». А, главное, ивановцы не будут в этом году лишены уже ставшего традицией праздника кино – в эти трудные времена важно не только думать о безопасности, но и о настроении и эмоциональном состоянии – своем и своих близких. Когда мы смотрим и обсуждаем кино – мы понимаем что-то про себя и свое место в этом мире, чувствуем, что мы не одиноки, находим единомышленников – так было всегда, и обязательно будет и в этом году».

Помимо конкурсной программы фестиваля, на платформе tvzavr будет также представлена и внеконкурсная. В нее войдут уже традиционные секции − «Фильмы жюри» и «Спецпоказы», а также секция от Академии авторской анимации им. Ф.С. Хитрука. Кроме того, в этом году фестиваль отметит четыре столетних юбилея − Тонино Гуэрра, Федерико Феллини, Николая Гринько, Сергея Бондарчука. В секции «4Х100» будут представлены фильмы этих выдающихся кинематографистов, а Федор Бондарчук впервые покажет фрагменты своей документальной ленты об отце.

Кинофестиваль пройдет в период с 25 по 30 июня. Формат церемонии открытия пока держится в секрете, однако известно, что ее ведущими станут актер и режиссер Алексей Агранович и актриса Ксения Раппопорт.

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10.06.2020 Автор: Артур Чачелов