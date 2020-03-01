Голливудские корпорации подвели финансовые итоги 2019 года

Издание The Hollywood Reporter опубликовало свой ежегодный отчет о прибыльности голливудских студий. Рейтинг был составлен уже в десятый раз. В этом году из списка по понятным причинам выбыла студия Fox, но зато впервые был учтен Netflix.

Важно понимать, что финансовые отчеты компаний не всегда корректно сравнивать. Одни студии предоставляют лишь часть данных о своих доходах, у других компаний финансовый год не совпадает с календарным, а Warner, Sony и ViacomCBS указывают в своих отчетах доходы своих телевизионных подразделений. Тем не менее, показанные цифры позволяют получить вполне отчетливое представление о положении дел в Голливуде на текущий моменте, где каждая студия делает все возможное, чтобы не упустить выгоду в разгар «войны стримингов», уже отложившей очевидный отпечаток на динамику доходов.

Впервые упомянутый в топе Netflix за 2019 год заработал в общей сложности $14,4 млрд, что на 2% больше, чем годом ранее. При этом, чистая прибыль компании составила $2,6 млрд, и это рост уже на 63%. Netflix развивается за счет активной международной экспансии и наращивания оригинального контента. Правда, это, в свою очередь, ведет к увеличению трат и издержек.

Disney стал лидером кинопрокатного рынка, заработав за 2019 год $13 млрд (рост +38%). Прибыль компании составила 3,4 млрд (+36%). Эти данные, начиная с марта, включают в себя показатели Fox, когда была официально завершена сделка о слиянии двух компаний. За счет сборов МСТИТЕЛЕЙ: ФИНАЛ и других блокбастеров Disney достиг исторического для общемирового бокс-офиса рекорда $11,1 млрд. Кроме того, компания стала первой в истории студией, выпустившей за год сразу семь фильмов-миллиардников. Но наступивший год не будет похож для лидера рынка на предыдущий. С одной стороны, триумфально был запущен Disney+, с другой − операционные убытки потребительского и международного отдела компании в том числе из-за старта стриминг-сервиса достигли $693 млн. Так или иначе, аналитики будут теперь очень пристально следить, как работа онлпйн-платформы будет влиять на работу непосредственно студии.

Sony получила за 2019 год $9 млрд, чистая прибыль студии составила $655 млн (+22%). Проект ОДНАЖДЫ В… ГОЛЛИВУДЕ, другие кассовые хиты и сокращение расходов позволили компании увеличить свою прибыль, хотя общие показатели доходов за календарный год не изменились. На североамериканском рынке мейджор смог собрать внушительные $1,35 млрд − это лучший результат для Sony с 2012 года. При этом общемировая касса студии была ниже аналогичного показателя 2018 года. Телевизионный сегмент принес для Sony неоднозначные результаты, хотя здесь компания не раскрыла всех финансовых деталей. Большой победой стал снятый для Netflix третий сезон сериала «Корона», который заметно улучшил положение Sony в последнем квартале. С другой стороны, в этом году так и не вышел новый сезон другого хита «Лучше звоните Солу», а тв-производство потребовало дополнительных затрат на разработку. Это компенсировалось сокращением портфеля международных телеканалов − из 100 каналов, работавших еще в конце 2017 года, к концу 2019-го осталось только 76.

ViacomCBS заработала в 2019 году $3 млрд. За счет декабрьского слияния компания получила скорректированную прибыль в размере $80 млн, в то время как в прошлом году наблюдался убыток в размере $33 млн. Рост в 2019 году был обусловлен сокращением расходов на 3% и ростом доходов от лицензирования на 14%. Спросом пользовались как старые проекты Paramount, так и новые − от Paramount TV Studios. Лицензирование контента остается крупнейшим источником дохода для компании: на эту долю приходится $1,57 млрд или 57%. Сегмент домашних развлечений при валовом доходе в $623 млн вырос на 1%. Paramount TV Studios, производящая «Джека Райана» для Amazon и «13 причин почему» для Netflix, получила заказы еще на 27 новых сериалов, но данные этой сделки пока не раскрыты.

WarnerMedia сделала новый шаг вперед после своего рекорда по операционному доходу в 2018 году, получив 2,4 млрд (+14,3%). Всего же в 2019 году компания заработала $14,4 млрд, что на 2% меньше, чем было год назад. Результат стал возможен благодаря сокращению операционных расходов на 5,6% до $11,9 млрд с $12,6 млрд, причем компания в разное время докладывала о снижении расходов как на производство фильмов, так и на маркетинг. Свое влияние на доходы Warner продолжает оказывать тот факт, что Warner стали первой студией, раскрывшей финансовые детали своих расходов на запуск собственного стриминг-сервиса HBO Max. Кроме того, WarnerMedia по-прежнему бережет свой контент от других игроков для усиления эксклюзивности предложения на HBO Max, и поэтому в четвертом квартале было зафиксировала $1,2 млрд упущенной выручки. При этом, выручка студии от телевизионного продукта составила $6,4 млрд, что превосходит $6 млрд, полученных в мировом кинопрокате. Оставшиеся $2,0 млрд выручки обеспечили видеоигры и другие источники дохода.

Если год назад у NBСUniversal наблюдалось падение прибыли, то в этот раз рост восстановился. Корпорация получила 833 млн (+13,5%) чистого дохода. Общий доход компании составил $6,5 млрд (-9,7%). В то же время кинотеатры принесли ее релизам на 29% меньше, чем годом ранее (только $1,5 млрд в США) Всему виной отсутствие блокбастеров. В то же время лицензирование контента дало $3 млрд (рост на 3,5%). Снижение затрат на производство фильмов на протяжении года также позволили увеличить прибыль. В апреле у NBСUniversal стартует стриминговый сервис Peacock.

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01.03.2020 Автор: Никита Никитин

Источник: THR