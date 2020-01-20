Посещаемость американских кинотеатров в 2019 года сократилась

По данным американской Национальной Ассоциации владельцев кинотеатров (НАТО), в 2019 году посещаемость в кинотеатрах США сократилась почти на 5% и составила 1,244 млрд зрителей. Полученный объем проданных билетов немного выше данных за 2017 год, когда была зафиксирована посещаемость в 1,236 млрд человек, однако эти показатели являются худшими с 1995 года.

И хотя в НАТО продолжают утверждать, что рост популярности стриминговых сервисов только стимулирует интерес активных зрителей к походу в кино, сложно отрицать, что ушедший год был одним из лучших в истории онлайн-кинотеатров. Именно у Netflix в этом году рекорд по количеству номинации от «Оскар» за свои фильмы. При этом Netflix не смог договориться с крупными киносетями по вопросу кинотеатрального окна для своих проектов, поэтому картины Мартина Скорсезе и Ноя Баумбаха, чтобы попасть на «Оскар», демонстрировались только в избранных кинотеатрах, а не в мегаплексах, управляемых сетями AMC, Regal, Cinemark и другими.

Что касается цен на билеты, по данным НАТО, средняя цена посещения кинотеатра в четвертом квартале 2019 года достигла $9,37, что почти на 4% выше, чем в предыдущем году, а за весь 2019 год средняя цена билета составила $9,16, то есть выросла менее чем на 1%.

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20.01.2020 Автор: Никита Никитин