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«Последний богатырь: Корень зла» продолжает доминировать в отечественном прокате

Суммарные сборы картины превысили 360 млн рублей

Согласно предварительным данным, во второй день проката сборы семейного фэнтези ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: КОРЕНЬ ЗЛА составили порядка 210 млн рублей. Такими темпами гроссмейстерский рубеж в 1 млрд рублей может быть преодолен уже в середине следующей недели. Последний раз такое удавалось в начале прошлой весны ДЖЕНТЛЬМЕНАМ Гая Ричи.

Более подробно о предварительных результатах проката 2 января 2021 года читайте в материале нашей специальной рубрики, посвященной «новогодней битве».

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03.01.2021 Автор: БК

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