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В Крыму заработает система рибейтов

С 2021 года компании смогут возмещать 20% затрат на производство

Российские кинокомпании, снимающие фильмы в Крыму, с 2021 года смогут возмещать часть затрат на производство картин. Об этом в среду сообщил глава республики Сергей Аксенов, выступая в крымском парламенте с докладом о плане работы правительства на пять лет.

«В 2021 году запланирована выплата юридическим лицам рибейтов из бюджета Республики Крым в целях возмещения части затрат в связи с производством отечественных фильмов», - сказал Аксенов. Он уточнил, что внедрение системы рибейтов позволит Крыму получить конкурентное преимущество, приведет к росту туристического потока, созданию рабочих мест, возникновению новых хозяйственных субъектов, продвижению региона как в России, так и за рубежом.

В 2020 году планируется создать рабочую группу по развитию кинопроизводства на территории республики, которая будет собирать заявки от кинокомпаний, проверять документы по затратам средств и выплачивать рибейты, в 2021 году будет осуществлена первая выплата. Рибейты планируется выплачивать в размере не более 20% от затраченных средств при проведении съемок в Крыму.

По словам министр культуры Крыма Арины Новосельской, созданная в 2018 году автономная некоммерческая организация «Кинокомиссия Республики Крым» оказала содействие более чем десяти кинокомпаниям и продюсерским центрам из Москвы и Санкт-Петербурга в выборе локации, согласовании решений на съемки, предоставлении съемочного оборудования, в подборе актеров, проживании съемочных групп, предоставлении транспорта.

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25.10.2019 Автор: Рая Башинская

Источник: ТАСС

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