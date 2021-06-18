В Москве подведомственным учреждениям Минкультуры ограничили заполняемость

Министерство культуры вводит 50-процентную заполняемость в подведомственных учреждениях в Москве до 29 июня, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства. При этом количество посетителей на мероприятиях в данных учреждениях не должно превышать тысячу человек.

Согласно сообщению пресс-службы, дополнительные ограничения распространяются на концертные, развлекательные и зрелищные мероприятия, проводимые подведомственными федеральными учреждениями культуры, которые расположены на территории Москвы.

Ранее Минкультуры России перевело работников старше 65 лет на дистанционный режим работы. То же касается сотрудников, имеющих заболевания, перечень которых определен Департаментом здравоохранения города Москвы. В целом на удаленный формат работы переведено не менее 30% работников, за исключением специалистов, обеспечивающих бесперебойную работу учреждений. Кроме того, власти Москвы и Подмосковья обязали вакцинировать отдельные группы граждан, в число которых входят работники кинотеатров. Примеру столичного региона последовала Ленобласть. Местные власти распорядились привить к сентябрю от коронавируса не меньше 80% сотрудников госучреждений и компаний отдельных сфер деятельности. Чтобы мотивировать население к вакцинации, привившимся пообещали оплачиваемый выходной.

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18.06.2021 Автор: БК

Источник: РИА