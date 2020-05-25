Венецианскому кинофестивалю подтвердили даты

Венецианский кинофестиваль пройдет этой осенью. Это подтвердил в воскресенье, 24 мая, губернатор региона Венето Лука Зайя. Как и анонсировалось ранее, смотр состоится в период с 2 по 12 сентября. При этом, биеннале архитектуры, который должен был пройти параллельно с кинофестивалем, перенесли на 2021 год. Эта выставка отложена из-за сложностей при строительстве необходимых для нее павильонов.
В этом году в Венеции будет представлено меньше фильмов. Еще меньше будет звезд. В начале мая фестиваль опросил широкий круг руководителей киноиндустрии о проблемах и предложениях по поводу предстоящего события. Письмо, подписанное художественным руководителем кинофестиваля Альберто Барбера, ставило целью узнать сколько кинематографистов, актеров и продюсеров хотят приехать. Каков результат − неизвестно. При этом, Италия вновь откроет свои границы для европейских туристов уже 3 июня, отменив обязательные карантинные ограничения для въездных поездок.
Представители киносмотра пока не дают точных деталей будущего фестиваля. В январе было заявлено, что Кейт Бланшетт будет президентом жюри, и это остается неизменным.
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25.05.2020 Автор: Артур Чачелов
Источник: Variety
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