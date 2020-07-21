Стали известны обладатели почетных наград Венецианского кинофестиваля

Организаторы будущего Венецианского кинофестиваля рассказали о том, кому достанутся первые призы смотра. Обладательницами почетных «Золотых львов» за вклад в развитие кинематографа на этот раз станут две женщины − британская актриса Тильда Суинтон и гонконгский режиссер Энн Хуэй. Решение о вручение наград было принято советом директоров Венецианской Биеннале по рекомендации директора Венецианского кинофестиваля Альберто Барбера, сообщает «Интерфакс».
77-й Венецианский кинофестиваль этого года пройдет в начале сентября. Из-за пандемии коронавируса смотр состоится в усеченном формате. Часть программ будет сокращена, перенесена в другие города или онлайн. Вручение наград намечено 12 сентября.
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21.07.2020 Автор: Артур Чачелов
Источник: Интерфакс
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