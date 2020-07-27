Венецианский кинофестиваль назвал имена членов международного жюри

Первый европейский посткарантинный кинофестиваль, намеченный к проведению в традиционном формате − Венеция 2020 − обнародовал имена членов международного жюри. Так, вместе с председателем жюри Кейт Бланшетт основной конкурс будут судить британский режиссер Джоанна Хогг, французская актриса Людивин Санье, австрийский режиссер Вероника Франц, немецкий режиссер Кристиан Петцольд, румынский режиссер Кристи Пую и итальянский писатель Никола Лагиоа.

Обращает на себя внимание то, что состав жюри основного конкурса исключительно европейский (не считая австралийки Бланшетт). Это сделано специально, чтобы избежать проблем с прибытием и местонахождением иностранных гостей с других континентов и частей мира в Венеции. С другой стороны, без американских звезд на фестивале все равно не обойдется − ожидается, что в город прибудет какая-то часть голливудского бомонда.

Известный инди-продюсер Кристин Вачон станет частью международного жюри для конкурсной программы «Горизонты» (Orizzonti). Вместе с ней в жюри будут испанский режиссер Оскар Алегриа, итальянский режиссер Франческа Коменчини и израильский продюсер Катриэль Шори. Председателем этого жюри будет французский режиссер Клэр Дени.

Режиссер ПИРАНИЙ НЕАПОЛЯ Клаудио Джованнези возглавит жюри премии Luigi De Laurentiis, названной в честь легендарного итальянского продюсера. В рамках этого конкурса вручается приз за лучший дебют. Вместе с Джованнези судьбу награды будут решать тунисский продюсер Дора Баучуха и Реми Бонхомм − новый художественный руководитель Международного кинофестиваля в Марракеше. Премия предусматривает денежную стипендию в размере 100 000 долларов, которая равномерно распределяется между режиссером и продюсером фильма-победителя.

Пионер виртуальной реальности Селин Трикарт возглавит жюри этого года в программе фильмов VR. В жюри этого конкурса также заявлены режиссер Асиф Кападия и легендарный дизайнер видеоигр Хидео Кодзима. Они будут судить инсталляции VR и вручать награды за лучшую иммерсивную работу, лучший пользовательский опыт и лучшую захватывающую историю.

Отдельно Венеция объявила о том, что 1 сентября, за день до начала фестиваля, будет показан фильм МОЛЕКОЛЬ − документальная работа итальянского режиссера Андреа Сегре, который снял ее в Венеции во время пандемии, когда город был в изоляции. А официальной картиной открытия 77-го Венецианского международного кинофестиваля 2 сентября станет итальянская драма Даниэля Лучетти ГАЛСТУКИ (Lacci) с участием Альбы Рорвахер, Луиджи Ло Кашио и Лауры Моранте. Других участников конкурсных программ Венеция объявит во вторник.

Фестиваль продлится до 12 сентября.

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27.07.2020 Автор: Артур Чачелов