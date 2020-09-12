Фильм Андрея Кончаловского получил спецприз жюри на Венецианском кинофестивале

Завершился Венецианский кинофестиваль. Жюри во главе с актрисой Кейт Бланшетт лучшим фильмом назвала картину ЗЕМЛЯ КОЧЕВНИКОВ режиссера Хлои Джао. Приз жюри отошел мексиканской антиутопии НОВЫЙ ПОРЯДОК, снятый режиссером Мишелем Франко. Серебренного Льва за лучшую режиссуру получил Киёси Куросава за фильм ЖЕНА ШПИОНА. Приз за лучший сценарий удостоился фильм индийского режиссера Чайтанья Тамхане УЧЕНИК.

Не остался без приза и Андрей Кончаловский. Его фильм ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ! удостоился специального приза жюри. Это уже четвертая награда, которую российский режиссер получает в рамках Венецианского киносмотра – ранее «Серебряных львов» за режиссуру получили его картины ДОМ ДУРАКОВ (2002), БЕЛЫЕ НОЧИ ПОЧТАЛЬОНА АЛЕКСЕЯ ТРЯПИЦЫНА (2014) и РАЙ (2016). Примечательно, что ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ! уже третий фильм Андрея Кончаловского (после кинолент РАЙ и ГРЕХ), в котором генеральным продюсером выступил Алишер Усманов, основавший благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт». Получая приз, Кончаловский поблагодарил его со сцены. Также ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ! были отмечены премией «Человек, труд, окружающая среда». Эту тематическую премию учредил Фонд FAI CISL, и в этом году она вручалась впервые. Премия присуждается за раскрытие в кино тем, связанных с проблемами труда и окружающей среды.

Кубок Вольпи за лучшее исполнение лучшей женской роли получила Ванесса Кирби за фильм ФРАГМЕНТЫ ЖЕНЩИНЫ. Обладателем Кубка Вольпи за лучшую мужскую роль стал за фильм Пьерфранческо Фавино за фильм НАШ ОТЕЦ режиссера Клаудио Ноче.

Напомним, что днем ранее картина российского режиссера Филиппа Юрьева КИТОБОЙ победила в секции «Дни авторов».

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12.09.2020 Автор: Никита Никитин