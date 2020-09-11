Россиский фильм "Китобой" получил приз на Венецианском фестивале

Картина Филиппа Юрьева КИТОБОЙ стала победителем секции Giornate degli autori ("Дни авторов"), сообщает «Российская газета». "Дни авторов" представляют собой аналог программы "Двухнедельник режиссеров" в Каннах. Кроме КИТОБОЯ в данную секцию была отобрана и новая картина Ивана Твердовского КОНФЕРЕНЦИЯ, которая также вошла в тройку лучших фильмов в программе. Российские премьеры обеих картин состоятся на фестивале "Кинотавр", который сегодня открывается в Сочи. КИТОБОЙ и КОНФЕРЕНЦИЯ являются участниками основного конкурса киносмотра.

Художественный фильм КИТОБОЙ произведен киностудией Алексея Учителя "Рок" при поддержке Министерства культуры РФ и Фонда развития современного кинематографа "Кинопрайм". Продюсерами ленты выступили Кира Саксаганская и Алексей Учитель. Сопродюсеры - Orka Film (Польша) и Man"s Films Productions (Бельгия).

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

11.09.2020 Автор: Никита Никитин

Источник: «Российская газета»