Венецианский кинофестиваль сократит программу из-за пандемии коронавируса

Международный Венецианский кинофестиваль подтвердил, что собирается провести намеченные показы и мероприятия в период с 2 по 12 сентября. В этом году жюри возглавит австралийская актриса Кейт Бланшетт.

При этом, организаторы оговариваются, что вынужденно сократят количество фильмов в официальном отборе, перенесут часть программ в виртуальное пространство или на другие площадки. В частности, программа «Венецианская классика», в рамках которой обычно проходит показ отреставрированных кинолент, на этот раз будет проведена в рамках кинофестиваля Cineteca di Bologna с 25 по 31 августа в городе Эмилиан.

Главный конкурс кинофестиваля, его внеконкурсная программа и программа «Горизонты» планируются в традиционном формате. Показы пройдут в кинотеатрах, где они проводились в прежние годы. А вот конкурсная программа Venezia Virtual Reality уйдет в онлайн. Секция Sconfini будет отменена.

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07.07.2020 Автор: Артур Чачелов