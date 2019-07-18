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Венецианский кинофестиваль объявил фильм открытия

Им стала новая лента режиссера «Магазинных воришек» Хирокадзу Корээда

Дирекция Венецианского кинофестиваля объявила название фильма, который откроет киносмотр в этом году, сообщают «РИА Новости». Это будет новая работа японского режиссера Хирокадзу Корээда ПРАВДА. Предыдущий проект Корээды − фильм МАГАЗИННЫЕ ВОРИШКИ − стал победителем Каннского кинофестиваля 2018 года. ПРАВДА также станет полноправным участником основной конкурсной программы.

«Я с огромной радостью узнал о том, что мой новый фильм выбрали для открытия Венецианского кинофестиваля. Это огромная честь..., − цитируют слова режиссера «РИА Новости» − ПРАВДА посвящена семейной истории, которая разворачивается в пределах одного дома. Я старался воплотить в маленькой вселенной живые характеры с их ложью, гордостью, сожалением, грустью, радостью и примирением».

По сюжету, главная героиня фильма − французская кинозвезда, которая окружена всеобщим вниманием и любовью. Ее роль исполняет Катрин Денев. После публикации книги мемуаров, к ней из Нью-Йорка прилетает взрослая дочь (Жюльет Бинош) со своей семьей. Вскоре две женщины вступают в конфронтацию.

76-й Венецианский международный кинофестиваль в этом году пройдет с 28 августа по 7 сентября. ПРАВДА выйдет в российский прокат 6 февраля 2020 года. Ее выпускает компания A-One Films.

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18.07.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: РИА Новости

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