Владелец «Билайна» ведет переговоры о покупке Megogo

Холдинг VEON Ltd, владеющий российским мобильным оператором «ВымпелКом» (бренд «Билайн»), заинтересовался покупкой 100% онлайн-кинотеатра Megogo, сообщает РБК. По данным РБК, в рамках сделки онлайн-кинотеатр оценили в 9 млрд руб. Если стороны договорятся, фактическое подписание сделки произойдет не ранее чем через полгода.

По оценке агентства Telecom Daily, в первом полугодии 2020 года выручка легальных видеосервисов в России выросла на 56% и составила 18,6 млрд руб. Megogo в рейтинге сервисов занимал четвертое место с долей 7%. В то же время, по данным «ТМТ-Консалтинга», по итогам второго квартала в России насчитывалось 45,6 млн абонентов платного телевидения. В списке крупнейших игроков «ВымпелКом» занимал шестое место с долей 3%. Во втором квартале выручка «ВымпелКома» в России упала почти на 10%, до 65,5 млрд руб. Негативное влияние оказали не только коронавирусные ограничения, но и снижение числа клиентов из-за проблем, которые были в компании и до пандемии.

По словам главы ассоциации «Интернет-видео» Алексея Бырдина, Megogo нужны финансовые ресурсы, чтобы конкурировать с ivi и Okko. В отличие от других российских сотовых операторов VEON, как и Megogo, присутствует и в России, и на Украине. Среди преимуществ Megogo Бырдин также назвал наличие своей технологической платформы. Операторы, которые пытаются выйти на этот рынок, не обладают такими платформами и сейчас только занимаются их разработкой. Приобретение Megogo позволит «ВымпелКому» сразу обогнать других операторов в сегменте OTT.

Стремление развиваться в сегменте медиа — это часть общей тенденции телекоммуникационного рынка, которая касается не только операторов связи, но и смежных секторов. По словам гендиректора Telecom Daily Дениса Кускова, с приходом крупных инвесторов на рынок онлайн-кинотеатров конкуренция между ними начала расти и в ближайшем будущем сервисы без финансовой поддержки со стороны инвесторов, окажутся в критической ситуации. По информации Кускова, несколько крупных игроков рынка ранее рассматривали возможность покупки Megogo, однако наличие украинской «дочки» «их отпугивало».

Слова Кускова подтверждаются действиями других игроков рынка. Крупнейший в России видеосервис ivi в сентябре 2019 года привлек $40 млн от консорциума инвесторов в составе Российского фонда прямых инвестиций, Mubadala Investment Company, Baring Vostok, Flashpoint VC, RTP Global и Winter Capital. Okko в марте 2018 года приобрел интернет-холдинг Rambler Group, контролирующим акционером которого впоследствии стал Сбербанк. Весной прошлого года МТС вела переговоры о покупке ivi. Оператор был готов заплатить за сервис 20 млрд руб., однако сделка не состоялась. В прошлом году МТС создала «дочку» — «МТС Медиа» — для производства и дистрибуции собственного контента, управления кабельным и спутниковым телевидением, IPTV, а также приложением «МТС ТВ».В начале сентября один из крупнейших онлайн-кинотеатров в мире Netflix объявил, что будет развиваться в России в партнерстве с Национальной медиа группой.

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21.09.2020 Автор: Никита Никитин

Источник: РБК