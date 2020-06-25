На конференции «ВедуКиноБизнес» обсудили ближайшее будущее кинотеатров

Сеть кинотеатров «Премьер зал» провела онлайн-конференцию «Реконструкция кинобизнеса, шаги ближайшего будущего» в рамках традиционного форума «ВедуКиноБизнес». Многочисленные эксперты обсудили множество вопросов, актуальных для киноотрасли в настоящее время. Говорили о том, как площадки и ТРЦ готовятся к открытию и планируют работать с аудиторией, какие меры необходимо предпринять для создания в кинотеатре безопасного пространства и как правильно организовать после карантина зоны кинобаров, а также обсудили ближайшие кинопремьер и тенденции кинопоказа 2020/2021. На конференции также презентовали пакет будущих релизов компании «Наше кино».

Директор по развитию «Премьер зала» Артем Чулочников в приветственном слове отметил, что главной проблемой для традиционных кинотеатров стали кинотеатры виртуальные. Онлайн за три месяца прошел путь, который должен был пройти за три года: состоялось массовое знакомство с сервисами широкой аудитории, рост смотрения в онлайне резко вырос. Однако сейчас можно констатировать некий откат.

При этом, онлайн-площадки еще будут эволюционировать, что вынуждает делать то же самое и традиционные кинотеатры. Для последних пока одним из наиболее актуальных вопросов является проблема возврата аудитории после карантина. О том, как ее решать рассказала управляющий директор ТРЦ «Форум» в Улан-Удэ Татьяна Аюшиева. Аудитории ТРЦ и кинотеатров в городах во многом пересекаются, потому этот опыт может стать полезным для площадок, занимающихся кинопрокатом. ТРЦ «Форум» разработал концепцию «Безопасный шопинг»: в разы увеличил интенсивность санитарной обработки, разместил визуальную информацию о социальном дистанцировании, через социальные сети активно информировал горожан о том, что сделано для обеспечения безопасности и, наконец, попытался создать для посетителей атмосферу праздника.

Управляющая ТРЦ «МЕГА» в Екатеринбурге Айше Агекян подняла вопросы того, как сделать объект привлекательной площадкой. По ее мнению, необходимо не следовать трендам, а формировать их: придумывать что-то новое и становиться точкой притяжения аудитории. Важно постоянно удивлять гостей и бояться сотрудничества с конкурентами, ведь на первых этапах возрождения отрасли все делают общее дело. И, конечно, обязательно стоит уделять особое внимание вопросам безопасности − это краеугольный камень работы в новое время.

По мнению директора по развитию ГК «Техника+» Ирина Шмавгонец создание у зрителя ощущения безопасности является важнейшей задачей кинотеатра. Одним из наиболее недорогих и эффективных способов является использование защитных экранов, которые, кстати, можно также использовать и как рекламную площадку. Маски становятся неотъемлимой частью нашей жизни, так что можно поиграть с этим элементом, раздав персоналу маски с киногероями. Существенные изменения должен претерпеть и ассортимент кинобаров, также способы продажи и подачи такой продукции.

Представители киносетей рассказали о способах работы с киноаудиторией. Оксана Полифорова, директор по маркетингу, рекламе и PR сети «Монитор» говорила о том, что люди устали от шаблонных подач, а потому более важными становятся идеи, переданные через настоящие эмоции. Руководитель отдела B2C маркетинга «Премьер зала» Людмила Курбанова представила тематические киносеты. Киносеты − это не столько кинопоказ подобранных по одному принципу картин, сколько создание из этого настоящего события, в том числе организация соответствующей обстановки внутри кинотеатра и антуража.

В конце конференции состоялась панельная дискуссия, посвященная кинопрокату, участие в которой приняли генеральный директор сети «Премьер Зал» Владимир Петелин, директор департамента кинопроката ЦПШ Павел Верещагин, директор компании «Экспонента Фильм» Юлия Муравова, гендиректор кинотеатра KinoStar Иван Романов и главный редактор «Бюллетеня кинопрокатчика» Александр Нечаев.

В начале дискуссии Владимир Петелин выразил уверенность, что кинотеатр должен перестать быть просто местом для просмотра фильмов, а эволюционировать в место проведения разных видов досуга. Юлия Муравова согласилась с ним, отметив, что нынешняя ситуация требует от площадок изменения парадигмы работы, вынуждая больше креативить. Площадки должны активнее бороться за свою аудиторию − это сложно, но жизненно необходимо. «Модель «МакДональдса», как охарактеризовала ее глава «Экспоненты», когда кинотеатр просто конвеерно формирует сетку показов блокбастеров, перестает работать. Необходимо двигаться в сторону создания событийности. Павел Верещагин также согласился, что работа со зрителем требует тонкой настройки. При этом, дистрибьюторы и площадки должны делать это совместными усилиями.

Иван Романов отметил, что основная проблема для кинотеатров сейчас − контент, а точнее неопределенность с графиком релизов. Юлия Муравова с ним не согласилась, заметив, что всегда можно найти что показывать, главное − правильно подать имеющийся материал. Павел Верещагин отметил, что основные столпы кинопроката до конца года уже определены. При этом, он подтвердил, что эстимейты своих блокбастеров компания вынуждено понизила, понимаю всю сложность работы в период раскачки. При этом затраты дистрибьютора на рекламу будет зависеть от того, насколько активно будут открываться кинотеатры в стране. Юлия Муравова отметила, что «Экспонента» тоже снизила эстимейты на проекты в среднем на 50%. А вот сокращение рекламных кампаний будет более деликатным.

Одним из методов привлечения зрителей в кинозалы после карантина может стать ценовой демпинг. Однако участники форума «Премьер зала» пришли к выходу, что пользоваться им нельзя или, по крайней мере, нельзя злоупотреблять.

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25.06.2020 Автор: Артур Чачелов