Новый «ВКБ_Smart» сосредоточится на исследовании аудитории кинотеатров

За первую декаду января 2021 года кинотеатры России собрали порядка 3 млрд рублей, что лишь на 30% меньше аналогичного периода прошлого года. Такой результат подтверждает, индустрия классического киносмотрения по-прежнему на плаву − кинотеатрам удалось сохранить зрителя. Для закрепления результата необходимо продолжать развитие, следить за настроением и интересами аудитории.
В рамках предстоящего online-интенсива «ВКБ_Smart: Исследование аудитории. Знаешь-управляешь» команда «Премьер Зал» и приглашенные эксперты будут рассуждать об аудитории кинотеатров: какая она, что о ней известно, как она меняется. На основе данных крупнейших статистических компаний и кинотеатров о посещаемости и портрете зрителя, будут сделаны совместные выводы и сформиран план на будущее.
Темы интенсива:
На мероприятии проведут интерактивное исследование аудитории и в режиме реального времени оценят его результаты.
«ВКБ_Smart: Исследование аудитории. Знаешь-управляешь» пройдет в онлайне 17 февраля 2021 года в 12:00 по Московскому времени. Зарегистрироваться и следить за мероприятием можно по ссылке: https://pzru.ru/vkb
09.02.2021 Автор: БК
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