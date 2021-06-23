Кинотеатры Вологодской области закрывают на месяц

Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Вологодской области на месяц закроют кинотеатры, театры, а также запретят концерты.
«До улучшения эпидситуации, на один месяц, с 28 июня по 30 июля включительно, предлагаю приостановить деятельность кинотеатров, театров, проведение концертов и всех массовых мероприятий в закрытых помещениях. Еще раз хочу напомнить, что мероприятия на открытых площадках, массовые, у нас по-прежнему запрещены. Попрошу взять эти ограничительные мероприятия на личный контроль глав местного самоуправления», — заявил губернатор Олег Кувшинников.
Также до 30 июня в регионе продлен режим повышенной готовности по коронавирусу. Правительство рекомендует работодателям перевести до 50% работников на дистанционный режим работы до 30 июля включительно.
В правительстве Вологодской области также отмечают, что общее число госпитализированных с коронавирусной инфекцией в регионе с начала июня выросло в три раза.
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23.06.2021 Автор: Виолетта Палий
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