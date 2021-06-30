Создатели фильма «Вратарь галактики» вернут Фонду кино выделенную на производство субсидию

Фонд кино заключил мировое соглашение с ООО «Студия Бонанза» и режиссером, продюсером Джаником Файзиевым по делу о взыскании задолженности с создателей 3D-фильма ВРАТАРЬ ГАЛАКТИКИ в размере более 191,3 млн рублей.

«Стороны заявили об утверждении мирового соглашения. Арбитражным судом мировое соглашение проверено и утверждается на изложенных в нем условиях, поскольку оно не противоречит закону, не нарушает права других лиц, подписано уполномоченными лицами. В связи с утверждением мирового соглашения производство по делу подлежит прекращению», – указано в определении суда.

Ответчики признали долг перед Фондом кино. Они обязаны в течение двух лет выплатить истцу 191 386 438 рублей, из которых 190 млн основного долга и 1 326 438 рублей неустойки за нарушение срока возврата денег. Также в сумме учтены 30% государственной пошлины в размере 60 тысяч рублей. ООО «Студия Бонанза» и Джаник Файзиев должны перечислять по 21 265 159 рублей каждые три месяца.

Первый платеж необходимо произвести не позднее 30 сентября 2021 года, последний – не позднее 29 сентября 2023 года.

Фильм Файзиева ВРАТАРЬ ГАЛАКТИКИ – фантастический экшн, который режиссер снимал семь лет. Всего на условиях возврата было выделено 200 млн рублей при общем бюджете фильма в 960 млн. На территории России итоговые сборы картины составили 106 млн.

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30.06.2021 Автор: Виолетта Палий

Источник: РБК