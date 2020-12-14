На фестивале «Окно в Европу» победило кино из Якутии

В Выборге завершился кинофестиваль «Окно в Европу». Торжественная церемония закрытия по традиции прошла в кинотеатре «Выборг Палас». Главный приз конкурса игрового кино получила якутская картина ЧЕРНЫЙ СНЕГ (Хара Хаар) режиссера Степана Бурнашева.

Сразу три фильма получили спецпризы жюри: РАСПУТЬЕ режиссера Георгия Лялина («За пронзительность и смелость»), НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ 2 Романа Каримова («За узор человеческих отношений») и ЗОВИ МЕНЯ ДРОЗД Павла Мирзоева («За свет и искренность»).

Дипломами жюри были награждены: картина Дмитрия Рудакова о последних днях жизни Варлама Шаламова СЕНТЕНЦИЯ (с формулировкой «За поэтику свободы») и фильм ТРИГГЕР Павла Ганина («За искусство эксперимента»).

Победителем конкурса неигрового кино стала картина ВЕРНИТЕ МОИ РУКИ Константина Селина. Спецприз жюри достался фильму Дмитрия Степанова ПРЕЗУМПЦИЯ ВИНОВНОСТИ. Дипломами отмечены картины: DAS IST ЖИЗНЬ Алисы Кучинской («За рассказ о человеке, который не побоялся…») и ПОТЕРЯННЫЙ ПЛАЦКАРТ СЕРГЕЯ СКВОРЦОВА Сергея Ландо («За сохранение цеховых традиций кинодокументалистики»).

Главный приз конкурса анимации присужден мультфильму «Хозяйка Медной горы» Дмитрия Геллера. Специальный приз вручили картине «Ба» Светланы Филипповой («За художественное воплощение семейной истории»). Дипломы достались мультфильмам «Уточка и кенгуру» Елизаветы Скворцовой («За чувственность») и «Начало света» Анастасии Мелиховой («За игру света и тени»).

Приз Гильдии киноведов и кинокритиков России вручен режиссеру-дебютанту Георгию Лялину за фильм РАСПУТЬЕ. Дипломом Гильдии киноведов и кинокритиков России отмечен Виталий Суслин, автор фильма ПАПЬЕ-МАШЕ. Приз гильдии продюсеров России достался Степану Бурнашеву за фильм ЧЕРНЫЙ СНЕГ (Хара Хаар). Приз им. Саввы Кулиша выдан режиссеру Михаилу Горобчуку за фильм ТЕНИ ТВОЕГО ДЕТСТВА. Призом Медиаконгресса «Содружество журналистов» и Союза журналистов России – «За сценарий» – награждены сценаристы Роман Каримов и Яна Лебедева за фильм НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ 2.

Специальный приз фестиваля был присужден Владимиру Мединскому – «За патриотическое служение делу сохранения и изучения истории отечества силами кинематографии».

Фильмом закрытия фестиваля стала полнометражная военная лента ЗОЯ, рассказывающая историю подвига Зои Космодемьянской.

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14.12.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Окно в Европу