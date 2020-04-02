Новым генеральным директором WarnerMedia назначен Джейсон Килар

Джейсон Килар стал новым руководителем медиахолдинга WarnerMedia, входящего в состав AT&T. Он сменил Джона Стэнки, который, в свою очередь, был повышен до президента и главного исполнительного директора материнской корпорации. Килар будет отчитываться перед Стэнки. Непосредственно в должность топ-менеджер вступит 1 мая.

На новой должности Килар возьмет на себя управление за обширным медиапортфелем, включающим телесеть CNN, киностудию Warner Bros. и премиальную кабельную сеть HBO.

Руководство AT&T не скрывает своего энтузиазма в связи с назначением Килара. Предполагается, что его приход усилит управляющую команду холдинга и будет всячески способствовать достижению ключевых стратегических целей медиагруппы. Многолетний опыт работы Килара со стриминговыми сервисами сигнализирует о том, что предстоящий старт HBO Max является для WarnerMedia одним из главных приоритетов.

Долгое время Килар работал в Amazon. Будучи в числе основателей стриминг-платформы Hulu, c 2007 по 2013 Килар управлял развитием этого сервиса, лавируя между корпоративными интересами трех гигантов, вложившихся в проект − Disney, NBCUniversal и 21st Century Fox. После Hulu Килар выступал основателем и руководителем другого стриминг-стартапам − Vessel, но в итоге продал его Verizon в 2016 году. Также он работал в советах директоров DreamWorks Animation и Univision.

Джон Стэнки руководил WarnerMedia с момента слияния медиакомпании с холдингом AT&T в 2018 году. Однако с сентября 2019 года, когда Стэнки стал играть более значимую роль в управлении АT&T, рассматриваясь как приемник генерального директора Рэндалла Стивенсона, стало понятно, что ему самому потребуется замена на посту управлящего делами WarnerMedia.

Стоит отметить, что Килар пришел в WarnerMedia в период серьезной турбулетности. Операционный доход медиахолдинга в четвертом квартале прошлого года снизился почти на 10% до $2,4 млрд из-за инвестиций в лицензирование контента, и эта тенденция, судя по всему, сохранится до середины 2020 года. У Warner Bros. снизились доходы от проката в четвертом квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а под влиянием пандемии коронавируса студия вынуждена была отложить премьеры фильмов ЧУДО-ЖЕНЩИНА 1984, СКУБИ-ДУ и НА ВЫСОТЕ МЕЧТЫ. Также падение операционных доходов на 23% наблюдается у телеканала HBO.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

02.04.2020 Автор: Никита Никитин

Источник: THR