Бывшая глава производства Fox станет президентом Paramount Pictures

Влиятельный голливудский продюсер Эмма Уоттс назначена президентом кинокомпании Paramount Pictures. Ранее она руководила студией Fox. На новом посту Уоттс заменит Вика Годфри, который покинет Paramount и вернется к производству фильмов и сериалов. Уоттс начинает работу 20 июля и будет подчиняться непосредственно руководителю киноконцерна Джиму Джанопулосу.

Джанопулос с Уоттс два десятилетия работали вместе в 20th Century Fox и тесно сотрудничали в таких хитовых франшизах, как ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН и KINSGMAN. Эмма Уоттс специализируется на работе с крупными блокбастерами, в то время как ее предшественник Вик Годфри предпочитал менее масшстабные проекты. В отрасли говорят, что он мало интересовался управленческими аспектами своей работы и в последние месяцы давал понять коллегам, что недоволен нынешним положением и готов к переменам.

Эмма Уоттс считается талантливым руководителем с сильными творческими навыками и способностью работать с ведущими режиссерами, такими как Стивен Спилберг и Ридли Скотт. После поглощения Fox корпорацией Walt Disney в 2019 году она осталась в компании, однако, как говорили, ее не устраивала роль, которую отводили ей и оставшимся у нее проектам. Ходили слухи, что она может перейти в Apple, что могло бы помочь техническому гиганту укрепить свои связи с Голливудом.

Приход Уоттс в Paramount в очередной раз подтверждает предположение, что Джим Джанопулос стремится окружить себя топ-менеджерами, с которыми ранее у него сложились прочные рабочие отношения. С момента вступления в должность в Paramount в 2017 году он уже нанял нескольких бывших членов команды Fox, в том числе руководителя дистрибуции Криса Аронсона и руководителя отдела глобальных коммуникаций Криса Петрикина. Кроме того, он приглашал к себе бывшую главу Fox 2000 Элизабет Габлер, но та решила заключить мультиплатформенный контракт с Sony и HarperCollins.

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01.07.2020 Автор: Артур Чачелов