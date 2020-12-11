Warner Bros. меняет партнера по кинодистрибуции в России

Warner Bros., выдавшая на этой неделе одну из самых неоднозначных новостей о формате выпуска своих фильмов в США, приготовила сюрприз и для российского кинорынка. В 2021 году кинопрокатная компания «Каро Премьер» перестанет быть кинотеатральным дистрибьютором фильмов студии. Об этом БК рассказали несколько источников на рынке. Росписью проектов из пакета Warner в России будет заниматься компания Universal Pictures International.

По информации, имеющейся у БК, смена российского дистрибьютора Warner Bros. произойдет с марта 2021 года. Представители «Каро Премьер» отказались от комментариев. В UPI информацию подтвердили, но развернутых комментариев не дали.

Компания «Каро Премьер» была основана в 1999 году как дистрибьютерская организация, занимающаяся эксклюзивным распространением в России и ряде стран СНГ продукции крупнейшей голливудской студии Warner Bros., а также кинокомпании New Line Cinema. Первым релизом компании стал фильм РАСПЛАТА, а затем в российских кинотеатрах с ее помощью вышла легендарная МАТРИЦА.

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11.12.2020 Автор: БК