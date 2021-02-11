Теперь официально: Universal стала дистрибьютором фильмов Warner Bros. в России

Компания Universal Pictures International стала кинотеатральным дистрибьютором фильмов студии Warner Bros в России. Подтверждение этой новости БК получил от представителей прокатчика. Непосредственной росписью и маркетингом проектов студии-мейджора в России компания займется с марта 2021 года. Первым релизом для нее станет фантастический блокбастер ГОДЗИЛЛА ПРОТИВ КОНГА.

О смене российского дистрибьютора у фильмов Warner Bros. БК сообщил в декабре 2020 года. До этого проекты голливудского мейджора на российском рынке на протяжении более двадцати лет выпускала компания «Каро Премьер».

11.02.2021 Автор: Никита Никитин