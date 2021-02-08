5 февраля в Москве прошел Третий российский веб-маркет, организованный изданием о веб-индустрии The Digital Reporter.

Веб-маркет начался с питчинга веб-сериалов. 9 участников, прошедших отбор, представили свои проекты будущих веб-сериалов экспертному жюри, в состав которого в этом году входили редакторы, продюсеры, контентные директора российских онлайн-кинотеатров, диджитал-платформ и производственных компаний. Победу одержали мистический детектив «Хаунд» и психологический триллер «Вятский кутюрье». Создатели этих проектов получили возможность доработать свой проект и снять пилот веб-сериала в рамках Realist Content Campus, который начнет свою работу весной 2021 года.

В рамках деловой части мероприятия прошла презентация рекомендательного сервиса ROLL, который должен помочь пользователю определиться с тем, что посмотреть. По словам главного редактора kino-teatr.ru и директора по развитию веб-кинотеатра CHILL Жана Просянова, новый сервис избавит от необходимости заходить сразу на несколько стриминговых платформ в поисках информации − она вся будет представлена на ROLL. Пользователь сможет максимально быстро найти интересный контент и выбрать наиболее выгодное ценовое предложение. Сервис также должен помочь в борьбе с пиратским контентом и способствовать взаимовыгодному сотрудничеству онлайн-кинотеатров.

Далее на вопросы производителей веб-контента ответила руководитель департамента продюсирования Института развития интернета Александра Головина. Она, в частности, рассказала о том, как работает ИРИ и как подать заявку на участие в конкурсе на создание социально значимого контента для молодежной аудитории, а также привела примеры самых успешных проектов, реализованных в рамках этой инициативы.

Директор по производству и продвижению контента Amediateka Александра Нелюбина и диджитал-маркетинг-менеджер Екатерина Живая рассказали об удачных опытах иммерсивного маркетинга в онлайн и офлайн формате. Это, в частности, продвижение третьего сезона «Мира Дикого Запада», которое пришлось на период ограничений из-за пандемии в марте-апреле 2020 года, а также сериальная карта Москвы «Москватека», благодаря которой можно узнать, на какой сериал похожа жизнь пользователей. Оба проекта помогли привлечь новых пользователей и рассказать о большой библиотеке сервиса.

Представители X-marathon в своей презентации рассказали о плюсах продвижения брендов через истории обычных людей и поделились опытом разработки UGC-контента для австралийской компании Rip Curl.

Финальным мероприятием веб-маркета стал Круглый стол с ведущими представителями онлайн- и кинотеатральной индустрии, которые обсудили реформу цифрового окна и поделились опытом проката в эпоху пандемии. В круглом столе участвовали директор по контенту мультимедийного сервиса Okko Макар Кожухов, руководитель отдела монетизации платных сервисов more.tv Владимир Малыженков, директор департамента ТВ и VOD-продаж ЦПШ Наталья Шибанова, глава Capella Film Надежда Мотина, вице-президент сети кинотеатров «КАРО» Ольга Проскурякова и руководитель направления аналитических исследований IVI Александр Теплов.

В качестве самого яркого проекта эпохи пандемии участники круглого стола разобрали опыт выхода в онлайн без кинотеатрального проката фильма СПУТНИК. Это была «самая жаркая история локдауна», у проекта был взрывной рост смотрения, так как была огромная рекламная кампания среди всех партнеров. Затрагивая тему конкуренции онлайна и офлайна и возможного отказа от кинотеатрального проката, Ольга Проскурякова обратила внимание на переносы дат выхода крупных премьер, так как большое кино без кинопроката «не в состоянии окупиться в принципе».

«Когда кинотеатры закрыты, решение выпускать фильм онлайн понятно, но при этом и понятно, что сборы с нормальным кинопрокатом, конечно же, были бы другие. В целом мы не рассматриваем онлайн-платформы как конкурентов. Для нас конкуренция – другие места проведения досуга, а аудитория одна и та же. Мы понимаем, что сборы, которые позволяют возвращать большие картины, не смогут быть онлайн», − подчеркнула Проскурякова.

С ней согласился Макар Кожухов, отметив, что платформы не должны рассматривать кинотеатры как конкуренцию. «Поход в кино – это событие, праздник, возможность провести время с друзьями, другой способ потребления контента. Ни разу мы не говорили продюсерам фразу: «Давайте вы не будете выходить в кинотеатрах, а онлайн». Мы все чаще стали встречать осознанные компании, которые вкладывают в продвижение цифрового окна», − указал он.

По словам Натальи Шибановой, они думают над продвижением цифровых релизов и готовы вкладывать в цифровое окно, понимая, сколько получится заработать на вложенный рубль. Владимир Малыженков при этом подчеркнул, что у каждого свой способ вложения, и у некоторых участников рынка есть целые экосистемы, в которые входят одновременно платформы, кинотеатры и ТВ: «Каждый использует свои способы, свои истории». Он также обратил внимание на то, что студия Warner Bros. приняла решение выпускать громкие киноновинки одновременно в кинопрокат и онлайн. «Это вопрос бизнеса. Для них это имиджевая история. Они пытаются завоевать аудиторию для своего стриминга HBO Max, это игра вдолгую, у этой площадки есть бренд», − отметил спикер.

О том, каким должно быть оптимальное цифровое окно, мнения у спикеров разошлись от 4-6 недель до 8-12. Но они сошлись во мнении, что для каждого проекта сроки должны рассматриваться индивидуально.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наши каналы в Яндекс.Дзене и Instagram

08.02.2021 Автор: Артур Чачелов