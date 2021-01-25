Третья национальная премия в области веб-индустрии объявила номинантов

Третья национальная премия в области веб-индустрии объявила список номинантов – за победу в разных категориях будут бороться более 150 российских интернет-проектов, премьера которых состоялась с ноября 2019 по декабрь 2020.

В этом году на премию было подано рекордное количество заявок – почти в три раза больше, чем в предыдущем. В связи с этим организаторы приняли решение выделить отдельную номинацию для веб-сериалов, представленных на открытых площадках, вне зависимости от хронометража. Таким образом, с этого года сериалы участвуют в трех категориях – «Лучший веб-сериал», «Лучший интернет-сериал» (хронометраж менее 24 минут) и «Лучший интернет-сериал» (хронометраж более 24 минут).

«Это был уникальный год, год перемен и больших событий, − говорит генеральный продюсер премии Антон Калинкин. – И все события, конечно, отразились на контенте. 2020 год навсегда останется годом онлайна – мы были вынуждены перенести практически всю нашу жизненную активность в окно монитора, в онлайн-формат. И мы видим, как на это откликнулась индустрия – проектов стало больше, они стали разнообразнее и по жанру, и по подаче. Мне кажется, нам удалось собрать все, что происходило в русском интернете в предыдущем году, и картина получилась впечатляющая. Дальше – профессионалы индустрии проголосуют и выберут лучших».

В номинации «Лучший интернет-сериал» (хронометраж до 24 минут) представлены интернет-хиты ушедшего года. Среди них веб-сериал Анны Меликян «Нежность», второй сезон молодежной драмеди «Трудные подростки», сериал «257 причин, чтобы жить», отмеченный на фестивале Canneseries, криминальная комедия «Zakon i Besporyadok», вертикальный скринлайф Ивана Петухова «Взаперти», сериал Семена Слепакова «Окаянные дни», комедийный сериал Гарика Харламова «Зона комфорта», первый в России онлайн-ситком #СидЯдома, еще один карантинный проект «АНПАКИНГ» и другие.

Среди номинантов на «Лучший веб-сериал» веб-проекты, доступные на открытых площадках. Здесь представлены самый успешный российский проект на международных фестивалях «Исчезающие истории» Олега Агейчева, первый веб-сериал актрисы, режиссера и певицы Ян Гэ «Выйти нельзя остаться», драмеди «Естественный отбор», анимационный веб «Последние дни треша», веб-сериал «Алиса» с Ириной Горбачевой и Никитой Кукушкиным, первый сериал о кибер-спорте «Изи катка», экранизации историй людей, переживших войну «Про людей и про войну», популярный российский веб «Внутри Лапенко» и другие работы.

Категория «Лучший интернет-сериал» (хронометраж серии более 24 минут) представлена новыми российскими сериалами – именно в прошлом году мы увидели настоящие «большие» сериальные премьеры: «Чики», «Перевал Дятлова», «Мертвые души», «Псих», «Шерлок в России», «Территория», «Обычная женщина», «Хороший человек», «Игра на выживание» и другие.

Среди «Документальных онлайн-проектов года» − фильм Юрия Дудя «Как устроена IT-столица мира», «Монастырь особого назначения» («Осторожно, Собчак»), фильм Екатерины Гордеевой «Афган. Человек не вернулся с войны», уникальная история про детей с синдромом Дауна «Съесть слона», выпуск «Редакции» о старообрядцах Южной Америки, документальный фильм «Листьев. Новый взгляд», социальный блокбастер «Байкал. Выжить любой ценой», док «Олимпиада-80. Борьба за игры», который показывает новый взгляд на историческое событие и другие.

На звание «Интервьюер года» номинированы Антон Красовский, Ирина Шихман, Ксения Собчак, Татьяна Лазарева, Сергей Минаев, Николай Солодников, Надежда Стрелец, Екатерина Гордеева, Алена Жигалова и другие.

В номинации «Развлекательное онлайн-шоу» собрано более 20 проектов, включая «Бар в большом городе», «Вопрос ребром», «Алена, блин», «Вписка», «Музыкалити», «Габар», «Чужие письма», «Подруги».

«Онлайн-событием года» могут стать Карта коронавируса от Mash, «Карантиники» МТС и live-концерты Мегафон ТВ, запуск проекта «Русская кибердеревня», премьера сериала Эдуарда Оганесяна «Чики» и мировая премьера сериала «Эпидемия» на Netflix.

Также будут вручены награды в категориях «Онлайн-тревел проект», «Познавательный онлайн-проект», «Прорыв года», «Лучшая онлайн-платформа по мнению профессионального сообщества» и Специальные призы. Проголосует за лучших также жюри прессы – ведущие кинокритики выберут «Лучший веб-сериал» и «Лучший интернет-сериал» (хронометраж до 24 минут и более 24 минут).

Церемония вручения Третьей национальной премии в области веб-индустрии состоится 5 февраля. В «Цифровом деловом пространстве» в Москве соберутся представители веб-индустрии, киноиндустрии и российские селебритис. Темой этого года станет веб-маскарад. Традиционно ведущими церемонии выступят Иван Ургант и Александр Гудков. Мероприятие пройдет офлайн с учетом всех требований и рекомендаций Роспотребнадзора.

Национальная премия веб-индустрии вручается с 2018 года, и за это время стала одной из главных профессиональных наград, которая отражает главные тренды года в области интернет-индустрии. Лауреатами премии за два года стали Юрий Дудь, Настя Ивлеева, Александр Гудков, Ксения Собчак, Николай Солодников, Тимур Бекмамбетов, сериалы «Миллионер из Балашихи», «Омар в большом городе», «Бар на грудь», «1968.DIGITAL», онлайн-шоу «Лига плохих шуток», «Парфенон» и другие.

Также 5 февраля пройдет третий международный веб-маркет, в котором традиционно принимают участие российские и иностранные представители индустрии. В рамках мероприятия запланированы питчи и презентации новых проектов, индустриальные круглые столы, образовательные и другие мероприятия.

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25.01.2021 Автор: Артур Чачелов