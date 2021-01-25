Новости


Третья национальная премия в области веб-индустрии объявила номинантов

За победу будут бороться более 150 российских интернет-проектов

Третья национальная премия в области веб-индустрии объявила список номинантов – за победу в разных категориях будут бороться более 150 российских интернет-проектов, премьера которых состоялась с ноября 2019 по декабрь 2020. 

В этом году на премию было подано рекордное количество заявок – почти в три раза больше, чем в предыдущем. В связи с этим организаторы приняли решение выделить отдельную номинацию для веб-сериалов, представленных на открытых площадках, вне зависимости от хронометража. Таким образом, с этого года сериалы участвуют в трех категориях – «Лучший веб-сериал», «Лучший интернет-сериал» (хронометраж менее 24 минут) и «Лучший интернет-сериал» (хронометраж более 24 минут).

«Это был уникальный год, год перемен и больших событий, − говорит генеральный продюсер премии Антон Калинкин. – И все события, конечно, отразились на контенте. 2020 год навсегда останется годом онлайна – мы были вынуждены перенести практически всю нашу жизненную активность в окно монитора, в онлайн-формат. И мы видим, как на это откликнулась индустрия – проектов стало больше, они стали разнообразнее и по жанру, и по подаче. Мне кажется, нам удалось собрать все, что происходило в русском интернете в предыдущем году, и картина получилась впечатляющая. Дальше – профессионалы индустрии проголосуют и выберут лучших».

В номинации «Лучший интернет-сериал» (хронометраж до 24 минут) представлены интернет-хиты ушедшего года. Среди них веб-сериал Анны Меликян «Нежность», второй сезон молодежной драмеди «Трудные подростки», сериал «257 причин, чтобы жить», отмеченный на фестивале Canneseries, криминальная комедия «Zakon i Besporyadok», вертикальный скринлайф Ивана Петухова «Взаперти», сериал Семена Слепакова «Окаянные дни», комедийный сериал Гарика Харламова «Зона комфорта», первый в России онлайн-ситком #СидЯдома, еще один карантинный проект «АНПАКИНГ» и другие.

Среди номинантов на «Лучший веб-сериал» веб-проекты, доступные на открытых площадках. Здесь представлены самый успешный российский проект на международных фестивалях «Исчезающие истории» Олега Агейчева, первый веб-сериал актрисы, режиссера и певицы Ян Гэ «Выйти нельзя остаться», драмеди «Естественный отбор», анимационный веб «Последние дни треша», веб-сериал «Алиса» с Ириной Горбачевой и Никитой Кукушкиным, первый сериал о кибер-спорте «Изи катка», экранизации историй людей, переживших войну «Про людей и про войну», популярный российский веб «Внутри Лапенко» и другие работы.

Категория «Лучший интернет-сериал» (хронометраж серии более 24 минут) представлена новыми российскими сериалами – именно в прошлом году мы увидели настоящие «большие» сериальные премьеры: «Чики», «Перевал Дятлова», «Мертвые души», «Псих», «Шерлок в России», «Территория», «Обычная женщина», «Хороший человек», «Игра на выживание» и другие.

Среди «Документальных онлайн-проектов года» − фильм Юрия Дудя «Как устроена IT-столица мира», «Монастырь особого назначения» («Осторожно, Собчак»), фильм Екатерины Гордеевой «Афган. Человек не вернулся с войны», уникальная история про детей с синдромом Дауна «Съесть слона», выпуск «Редакции» о старообрядцах Южной Америки, документальный фильм «Листьев. Новый взгляд», социальный блокбастер «Байкал. Выжить любой ценой», док «Олимпиада-80. Борьба за игры», который показывает новый взгляд на историческое событие и другие.

На звание «Интервьюер года» номинированы Антон Красовский, Ирина Шихман, Ксения Собчак, Татьяна Лазарева, Сергей Минаев, Николай Солодников, Надежда Стрелец, Екатерина Гордеева, Алена Жигалова и другие.

В номинации «Развлекательное онлайн-шоу» собрано более 20 проектов, включая «Бар в большом городе», «Вопрос ребром», «Алена, блин», «Вписка», «Музыкалити», «Габар», «Чужие письма», «Подруги».

«Онлайн-событием года» могут стать Карта коронавируса от Mash, «Карантиники» МТС и live-концерты Мегафон ТВ, запуск проекта «Русская кибердеревня», премьера сериала Эдуарда Оганесяна «Чики» и мировая премьера сериала «Эпидемия» на Netflix.

Также будут вручены награды в категориях «Онлайн-тревел проект», «Познавательный онлайн-проект», «Прорыв года», «Лучшая онлайн-платформа по мнению профессионального сообщества» и Специальные призы. Проголосует за лучших также жюри прессы – ведущие кинокритики выберут «Лучший веб-сериал» и «Лучший интернет-сериал» (хронометраж до 24 минут и более 24 минут).

Церемония вручения Третьей национальной премии в области веб-индустрии состоится 5 февраля. В «Цифровом деловом пространстве» в Москве соберутся представители веб-индустрии, киноиндустрии и российские селебритис. Темой этого года станет веб-маскарад. Традиционно ведущими церемонии выступят Иван Ургант и Александр Гудков. Мероприятие пройдет офлайн с учетом всех требований и рекомендаций Роспотребнадзора.

Национальная премия веб-индустрии вручается с 2018 года, и за это время стала одной из главных профессиональных наград, которая отражает главные тренды года в области интернет-индустрии. Лауреатами премии за два года стали Юрий Дудь, Настя Ивлеева, Александр Гудков, Ксения Собчак, Николай Солодников, Тимур Бекмамбетов, сериалы «Миллионер из Балашихи», «Омар в большом городе», «Бар на грудь», «1968.DIGITAL», онлайн-шоу «Лига плохих шуток», «Парфенон» и другие.

Также 5 февраля пройдет третий международный веб-маркет, в котором традиционно принимают участие российские и иностранные представители индустрии. В рамках мероприятия запланированы питчи и презентации новых проектов, индустриальные круглые столы, образовательные и другие мероприятия.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наши каналы в Яндекс.Дзене и Instagram

25.01.2021 Автор: Артур Чачелов

Новости по теме:

Начинается прием заявок для участия в питчинге веб-сериалов в рамках Третьего веб-маркета в Москве

Red Carpet Studio приобрела лицензию на проведение Webfest Berlin

Первый веб-кинотеатр Chill добавил раздел «пилоты»

«Ленфильм» запустил конкурс сценариев веб-сериалов

Подведены итоги первого Realist WebMarket


Самое читаемое

Они утверждают, что музыка в фильме не оригинальна и «очень низкого качества»

Российские кинокомпозиторы возмутились номинацией «Союза спасения» на «Золотого орла»

Подробнее
Триумфатором церемонии стал фильм «Союз спасения»

В Москве раздали «Золотых орлов»

Подробнее
Банк «Траст» списал со счетов «Синема парка» 450 млн рублей

Крупнейшей сети кинотеатров России грозит банкротство

Подробнее
Весенние голливудские премьеры сдвигаются на осень

Бонд, «Кролик Питер», «Никто», «Охотники за привидениями» уходят с заявленных дат

Подробнее
Я зарегистрирован на Портале Поставщиков Top.Mail.Ru
 
 