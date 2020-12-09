10 декабря пройдет бесплатный вебинар «Новогодняя битва кинопремьер и цифровых релизов»

10 декабря компания Segmento проведет бесплатный вебинар «Новогодняя битва кинопремьер и цифровых релизов».

Среди спикеров представители компаний: IVI, Централ Партнершип, Capella Film, START, TenLetters.

Вопросы для обсуждения:

Онлайн-платформы. В этот Новый год из-за пандемии отменены гуляния во многих городах России, а значит, аудитория онлайн-кинотеатров резко возрастет. Как с технической стороны укрепить свою площадку, чтобы она была готова к наплыву большого числа пользователей?

Окупаемость российского кино в новогоднем прокате и за рубежом.

Перспективы авторского кино. Есть мнение, что сейчас, когда релизы массового кино перенесли на будущее, настало благоприятное время для авторского кино. Так ли это?

Комфорт зрителей. Как правильно пригласить зрителей в кинотеатры в нынешнее время, когда им приходится терпеть дискомфорт — маски, перчатки и дистанцию в кинозале?

Регистрация по ссылке: https://segmento.pro/media/?utm_source=3

09.12.2020 Автор: БК