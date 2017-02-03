Предварительная касса четверга: «Звонки» ударно начинают

Первое место по итогам четверга, судя по всему, определится только с официальными цифрами дистрибьюторов. Определить его предварительным данным сложно – у хоррора ЗВОНКИ и российской фантастики ПРИТЯЖЕНИЕ примерно одинаковые цифры

Релиз ЦПШ ЗВОНКИ (СРР) стартовал на очень высоком уровне – 24-25 млн рублей. Такие цифры могут дать фильму около 130 млн рублей за весь уикенд, то есть заметно лучше, чем, например, у ПАРАНОРМАЛЬНОГО ЯВЛЕНИЯ 5 (101 млн на старте) или ЗАКЛЯТИЯ 2 (114 млн). Лучше стартовали только вторая и третья части АСТРАЛА. Хотя в данном локальном споре стоит дождаться хотя субботних показателей.

ПРИТЯЖЕНИЕ (WDSSPR) потерял относительно предыдущего четверга меньше половины сборов (а это всегда хороший признак), примерно 44-45%. Касса фильма составила те же 24-25 млн рублей, однако за весь уикенд от фильма можно ожидать более 200 млн рублей.

Остальные три крупные новинки стартовали примерно на одинаковом уровне. Однако сразу две из них идут ниже ожиданий. КОСМОС МЕЖДУ НАМИ (PRD) лидирует среди них с результатом около 3 млн рублей. Чуть меньше – 2,7-2,8 млн – в активе ОТПЕТЫХ НАПАРНИКОВ (EXP). Наконец, ГОЛОС МОНСТРА (VLG) освоил 2,4-2,5 млн рублей. Результат всех трех фильмов за уикенд, скорее всего, будет варьироваться в пределах 15-20 млн рублей.

03.02.2017 Автор: Андрей Белый