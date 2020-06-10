Холдинг Wild Bunch получил €35 млн от немецкого Commerzbank

Европейская кино-, теле- и медиагруппа Wild Bunch AG и базирующийся во Франкфурте Commerzbank договорились о финансировании займа на сумму €35 млн ($40 млн). Wild Bunch, штаб-квартира которой находится в Париже и Берлине, будет использовать кредитную линию для рефинансирования существующего банковского кредита и «для усиления способности группы принимать стратегические меры в нынешних условиях».

В конце прошлого года компания расширила свою деятельность, создав компанию BIM Production в Италии для производства телешоу и фильмов. В число других продюсерских компаний группы входят Senator Film Produktion, Wild Bunch SA, Wild Bunch TV и Vertigo Films, которые занимаются дистрибуцией и производством в Италии, Германии, Франции и Испании. В том же 2019 году Wild Bunch подверглась внутренней реорганизации, в результате которой образовалась Wild Bunch International − дочерняя компания, специализирующаяся на международных продажах фильмов.

В 2018 году Wild Bunch согласовал план финансовой реструктуризации с кредиторами на $130 млн. Срок погашения нынешнего займа назначен на октябрь 2022 года.

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10.06.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Deadline