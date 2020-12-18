В Wink появится возможность бесплатного просмотра контента с рекламой

Видеосервис «Ростелекома» планирует запустить рекламную модель монетизации контента (AVOD). Об этом сообщают «Ведомости». Она появится в 2021 году и будет работать параллельно с уже существующими моделями монетизации по подписке и за счет покупки или аренды контента за дополнительную плату. Ранее о запуске модели AVOD в 2021 году также заявили в онлайн-сервисе Premier.

В Wink уточнили, что по AVOD-модели будет доступна почти треть имеющейся библиотеки, то есть более 20 тысяч фильмов и эпизодов сериалов. Продавать рекламу здесь будет компания «Эверест» − сейлс-хаус «Национальной медиа группы», с которой у «Ростелекома» давние и плотные партнерские отношения.

Запуск рекламной модели поможет сервисам нарастить аудиторию за счет аудитории, которая готова пользоваться онлайн-кинотеатрами, но пока не готова платить за это деньги. Еще несколько лет назад AVOD был основным способом заработка легальных видеосервисов, однако уже два года подряд он уступает подписной модели и отдельным покупкам контента.

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18.12.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: «Ведомости»