Wink рассказал, о предпочтениях зрителей на майских праздниках

Онлайн-видеосервис «Ростелекома» Wink рассказал о предпочтениях своих пользователей на майских праздниках. В компании отметили влияние праздника на тематику потребляемого контента, а также заметили рост просмотров на дополнительных экранах. Последнее в Wink связывают с активной миграцией зрителей за город. По традиции, конкретных цифр смотрения российские онлайн-кинотеатры не называют.

Самым популярным российским фильмом на сервисе остался фантастический триллер СПУТНИК. Он находится в топах уже несколько недель. Второе место среди отечественного киноконтента у драмы ЛЕД 2. Она также уже давно удерживает высокие позиции. Празднование юбилея Победы способствовало тому, что в топ также попали фильм СОЛДАТИК и короткометражка с Сергеем Пускепалисом «Временная связь», снятая по мотивам рассказа Кира Булычева о телефонном звонке в прошлое. В топ-5 российских картин также попал фильм БРАТ 2, который в этом году отмечает 20-летний юбилей.

Рейтинги зарубежных фильмов по сравнению с апрелем на майских праздниках особо не изменились. В лидерах по просмотрам СОНИК В КИНО, ПЛОХИЕ ПАРНИ НАВСЕГДА и МАЯК. Что интересно, все они доступны только за дополнительную плату.

Сериал об эпидемии в южном российском курортном городе «Закрытый сезон», который до телевизионной премьеры сейчас доступен в Wink благодаря сотрудничеству с more.tv, остается лидером по просмотрам на сервисе среди отечественных сериалов. Самым популярным среди зарубежных сериальных проектов остается контент «Амедиатеки» − проекты «Мир Дикого запада» и «Беги». В тройку также пробилась новинка «Блудный сын», который Wink также показывает благодаря партнерству с more.tv.

Продолжает пользоваться повышенным зрительским интересом проект WinkLive − живые онлайн-концерты звезд российской сцены разных стилей и жанров. 1 мая поклонников порадовала группа «Звери», а 8 мая − Елена Ваенга. Прямые эфиры двух концертов посмотрели более 900 тысяч зрителей.

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15.05.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Ростелеком