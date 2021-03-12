Wink добавил в библиотеку ряд культовых фильмов

Видеосервис Wink приобрел эксклюзивные права на большую библиотеку культовых фильмов. В новом каталоге собраны шедевры известных мировых режиссеров и главные кинохиты основных международных фестивалей − всего более 70 лент французского, испанского, американского, британского, австрийского, польского, греческого, сербского и японского кинематографов.

Среди проектов, пополнивших каталог Wink − работы независимого американского режиссера Дэвида Линча, в том числе фильм-приквел к популярному сериалу «Твин Пикс» ТВИН ПИКС: ОГОНЬ ИДИ ЗА МНОЙ, который рассказывает о последних семи днях жизни Лоры Палмер. Киноманы также увидят ленты одного из основателей французской новой волны Франсуа Трюффо и работы французского режиссера Аньес Варда. В библиотеку Wink также вошел фильм ДЖЕЙН Б. ГЛАЗАМИ АНЬЕС В. с Джейн Биркин в главной роли.

В коллекции представлены и первые работы испанского режиссера, продюсера и сценариста Педро Альмодовара. Зрители также увидят фильмы одного из самых ярких французских режиссеров нашего времени − Оливье Ассайаса, в которых он говорит о проблемах национальной идентичности и вопросах глобализации. В Wink теперь можно посмотреть почитаемую кинокритиками трилогию польского режиссера Кшиштофа Кесьлёвского ТРИ ЦВЕТА.

Киноманы также увидят лучшие работы Клода Шаброля и поздние работы классика французского кино Алена Рене, познакомятся с выдающимися примерами минималистичного кинематографа Робера Брессона. Наряду с популярной классикой в коллекции представлены культовые работы Бернардо Бертолуччи, Мартина Скорсезе, Йоргоса Лантимоса, Жака Деми, Эмира Кустурицы, Гас Ван Сента, Майка Ли, Грегга Араки, Абделатифа Кешиша, Киёси Куросавы, Кодзи Фукады, Михаэля Ханеке, Тео Ангелопулоса, Ксавье Долана.

Смотреть мировые шедевры на Wink можно в подписке.

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12.03.2021 Автор: Артур Чачелов

Источник: Ростелеком