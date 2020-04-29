Wink назвал самые популярные российские фильмы прошедшего уикенда

Онлайн-видеосервис «Ростелекома» Wink поделился информацией о самых популярных российких фильмах прошедшего уикенда. Однако точных цифр просмотров озвучено им не было.

Список проектов, которые заинтересовали пользователей онлайн-кинотеатра, ожидаемо возглавил СПУТНИК, который у этой площадки предлагается и за деньги, и по подписке. «Продажи фильма стартовали на уровне топ-кинопремьер, когда у них открывается цифровое окно, − заявили в пресс-службе. − Фильм можно купить отдельно, также он доступен в премиальной подписке «Суперхиты» − так вот, каждый третий подписчик уже посмотрел СПУТНИК».

Второе место по популярности среди российских проектов на Wink занимает драма ЛЕД 2. Она появилась в каталоге кинотеатра три недели назад, две из них он показывал ее в эксклюзиве. Лента доступна только для покупки.

Замыкают список самых популярных российских проектов выходных на Wink ГРОМКАЯ СВЯЗЬ, СОЮЗ СПАСЕНИЯ и СЕСТРЕНКА.

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29.04.2020 Автор: Артур Чачелов