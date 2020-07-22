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Мультфильмы студии Wizart покажут на кинофестивалях в Китае, Японии и Корее

Зрителям представят проекты «Снежная королева» и «Волки и овцы»

Проекты воронежской студии анимации Wizart представят страну сразу на нескольких международных кинофестивалях. Первыми предстоят показы в Азии − на международном кинофестивале в Шанхае. В рамках специальной секции «Панорама» 26 и 27 июля, а также 1 августа здесь покажут мультфильм ВОЛКИ И ОВЦЫ: ХОД СВИНЬЕЙ

«Это уже хорошая традиция нашей студии – первый показ наших проектов в Поднебесной всегда проходит в рамках Шанхайского международного кинофестиваля, − говорит генеральный продюсер Wizart Владимир Николаев. − Ежегодный выбор – ценное для нас профессиональное признание».

Японский Tokyo Anime Award Festival, который должен был пройти в марте, теперь запланирован на сентябрь. 26 и 27 ментября гости смотра смогут увидеть здесь СНЕЖНУЮ КОРОЛЕВУ: ЗАЗЕРКАЛЬЕ. Это единственная российская лента в конкурсе полнометражных анимационных фильмов.

Сразу в двух международных смотрах примет участие анимационный сериал «Снежная Королева: Хранители Чудес». Речь идет о Международном анимационном фестивале в Хиросиме и сербском Constantine’s Gold Coin. Результаты последнего станут известны уже на этой неделе, 25 июля, а японский фестиваль пройдет с 20 по 24 августа.

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22.07.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Wizart

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