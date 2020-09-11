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The Wall Street Journal сообщает о переносе «Чудо-женщины»

Фильм уходит на неопределенный срок в течение этого года

По данным источников The Wall Street Journal, Warner Bros. переносит выход ЧУДО-ЖЕНЩИНЫ: 1984 на неопределенный срок в течение этого года. Студия обеспокоена сдержанными результатами ДОВОДА, собравшего в стартовый уикенд чуть более $20 млн на Североамериканском рынке. Зрители в США не настолько уверенно возвращаются в кинотеатры, чтобы выпустить второй крупный блокбастер в течение месяца.

Релиз ЧУДО-ЖЕНЩИНЫ был несколько раз перенесен – с июня на август, затем на октябрь. Перенос даты выхода фильма позволит ДОВОДУ работать на рынке в отсутствие конкурентов – следующий блокбастер, ЧЕРНАЯ ВДОВА, выходит в США только 6 ноября.

Ранее о потенциальном переносе картины сообщал Deadline, предполагая, что это скажется на дате выхода ДЮНЫ.

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11.09.2020 Автор: Рая Башинская

Источник: The Wall Street Journal

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