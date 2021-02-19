Yellow, Black and White запускает креативное агентство

Студия Yellow, Black and White сообщила о запуске нового бизнес-подразделения − креативного агентства Integracia. Главной задачей проекта будет создание нативных интеграций брендов в кино и сериалы, спонсорских спецпроектов, в том числе в digital, и других релевантных форматов. Агентство будет эксклюзивно представлять все проекты Yellow, Black and White и аффилированного видеосервиса START, а также работать с другими студиями и OTT-сервисами, среди которых - Sreda, Видеопрокат, Кинопоиск и др.

Среди других фокусов нового бизнеса YBW, созданного при поддержке коммуникационного агентства Rabbit & Carrot, − производство брендированного видеоконтента с исполнителями главных ролей сериалов и фильмов, кросс-промо, интеграция брендов на премьерные мероприятия и другие форматы коммерческого партнерства на территории кино.

Генеральным директором студии стал Мика Симонян – сооснователь сервиса want.ru, исполнительным директором – Анна Докиенко, в прошлом бренд-директор Esquire, коммерческим директором – Татьяна Ледкова, которая отвечала за продажу видеоконтента в издательском доме Condé Nast Russia.



Среди первых клиентов Integracia − компании Miele, «Тинькофф», портал Prodi.ru и сервис аудиокниг и подкастов Storytel. Бренды были интегрированы в такие проекты как сериал «Содержанки», комедийное скетч-шоу «Короче» и киносериал «Хороший человек».

«В России пока нет индустрии brand-generated контента как в США или Азии, поэтому создание отдельного агентства с фокусом на объединение экспертизы киностудии и агентского бизнеса − это важный шаг в нашей долгосрочной бизнес-стратегии, − говорит Эдуард Илоян, генеральный продюсер Yellow, Black and White, сооснователь видеосервиса START. − Мы не просто хотим привлечь бренды к нашим существующим проектам, но вместе развивать отрасль. Находить новые взаимовыгодные форматы, которые будут интересны как зрителям, так и нашим коммерческим партнерам».

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19.02.2021 Автор: Артур Чачелов