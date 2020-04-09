Wizart Animation начал сотрудничество с more.tv

Онлайн-видеосервис «Национальной Медиа Группы» more.tv начал сотрудничать с воронежской студией анимации Wizart. На серисе появился новый сезон популярного сериала «Йоко» и второй сезон интерактивных «Игр с Йоко» − проекта, который создается в копродукции с испанскими компаниями Dibulitoon, Somuga, RTVE, ETB и призывает детей поменьше смотреть мультфильмы и побольше играть. Также подписчикам площадки будет доступен полнометражный фильм ЙОКО И ДРУЗЬЯ.

«Одним из главных условий вселенных наших сериалов и полных метров является кросс-платформенность, − говорит генеральный продюсер Wizart Юрий Москвин. − Мы всегда заботимся о том, чтобы наши проекты были широко представлены на различных платформах: от кинотеатров до крупнейших VOD-площадок. Wizart высоко ценит потенциал онлайн кинотеатров и студия очень рада началу сотрудничества с more.tv».

Рассчитанный на самую младшую аудиторию мультериал «Йоко» − это история трех ребят, которые каждый день встречаются и играют в Городском парке. Волшебный друг Йоко помогает детям оживить их игры и превращает выдумки троицы в реальность, вовлекая их в невероятный мир. Вместе с героями маленькие зрители смогут оказаться на дне озера, в космосе, бушующем море, сказочном лесу, сказках, древних городах и тысяче других мест − магия Йоко безгранична. Герои вместе проходят тысячи сложных, но увлекательных испытаний и становятся настоящими друзьями.

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09.04.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Wizart Animation