Пиратские сайты предложили блокировать без суда

Первый замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский внес в нижнюю палату парламента законопроект, предусматривающий внесудебное исключение ссылок на пиратские сайты из поисковых систем.

Так, правообладатели получат возможность создавать информационные системы, в которые внесены базы данных с указателями страниц с контентом, нарушающим авторские права. Вести реестры таких систем будет Роскомнадзор. Кроме того, оператор поисковой системы должен прекратить выдачу соответствующих страниц не позднее шести часов после попадания в соответствующую базу.

Депутат Боярский утверждает, что такой срок обусловлен практическим опытом и связан с попытками владельцев нелегальных интернет-ресурсов автоматически генерировать дублирующие указатели страниц, которые включаются в результаты поисковой выдачи.

По сообщениям международной компании Group-IB, объем рынка интернет-пиратства в России в 2020 году сократился на 7% по сравнению с 2019 годом и составил $59 млн. При этом количество запросов в поисковых системах на бесплатный просмотр фильмов и сериалов по итогам года составило 11,8 млрд, увеличившись на 12%. В 2019 году количество таких запросов было 10,5 млрд.

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16.06.2021 Автор: Виолетта Палий

Источник: РБК