Новости


Пиратские сайты предложили блокировать без суда

Соответствующий законопроект внесен в Госдуму

Первый замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский внес в нижнюю палату парламента законопроект, предусматривающий внесудебное исключение ссылок на пиратские сайты из поисковых систем. 

Так, правообладатели получат возможность создавать информационные системы, в которые внесены базы данных с указателями страниц с контентом, нарушающим авторские права. Вести реестры таких систем будет Роскомнадзор. Кроме того, оператор поисковой системы должен прекратить выдачу соответствующих страниц не позднее шести часов после попадания в соответствующую базу. 

Депутат Боярский утверждает, что такой срок обусловлен практическим опытом и связан с попытками владельцев нелегальных интернет-ресурсов автоматически генерировать дублирующие указатели страниц, которые включаются в результаты поисковой выдачи.

По сообщениям международной компании Group-IB, объем рынка интернет-пиратства в России в 2020 году сократился на 7% по сравнению с 2019 годом и составил $59 млн. При этом количество запросов в поисковых системах на бесплатный просмотр фильмов и сериалов по итогам года составило 11,8 млрд, увеличившись на 12%. В 2019 году количество таких запросов было 10,5 млрд. 

Еще больше новостей на нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наши каналы в Яндекс.Дзене и Instagram

16.06.2021 Автор: Виолетта Палий

Источник: РБК

Самое читаемое

Их действие начнется с 17 июня

В кинотеатрах Петербурга усилятся ограничения из-за коронавируса

Подробнее
Старые эпизоды, снятые на 35-мм пленку в формате 4:3, переделали в современный 16:9

«Ералаш» отреставрировал свои сюжеты

Подробнее
По мнению властей, фильм пропагандирует порнографию

Минкультуры отказалось выдавать прокатное удостоверение победителю Берлинского кинофестиваля

Подробнее
Доля премиум-форматов в российском бокс-офисе 2021 года составляет всего 7%

Интерес зрителей к IMAX и 3D в России после пандемии упал до рекордно низкого уровня

Подробнее
Я зарегистрирован на Портале Поставщиков Top.Mail.Ru {C}{C}
 
 