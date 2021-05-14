​19 мая пройдет очная защита проектов лидеров отечественного кино

Очная защита национальных фильмов, представленных лидерами отечественного кинопроизводства в Фонд кино с целью получения поддержки, пройдет 19 мая 2021 года в Большом зале МИА «Россия сегодня» (Зубовский бульвар, д.4) с 11:00 до 14:00.
Проход для участников на мероприятие осуществляется только при условии предварительной регистрации и при предъявлении паспорта. Журналисты и все желающие смогут наблюдать за очной защитой посредством онлайн-трансляции, которая будет доступна на главной странице официального сайта Фонда кино.
Список национальных фильмов, допущенных к рассмотрению Экспертным советом Фонда кино, в рамках процедуры отбора:
Расписание очной защиты проектов лидеров отечественного кинопроизводства будет доступно позднее.
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14.05.2021 Автор: Виолетта Палий
Источник: Фонд кино