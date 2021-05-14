​19 мая пройдет очная защита проектов лидеров отечественного кино

Очная защита национальных фильмов, представленных лидерами отечественного кинопроизводства в Фонд кино с целью получения поддержки, пройдет 19 мая 2021 года в Большом зале МИА «Россия сегодня» (Зубовский бульвар, д.4) с 11:00 до 14:00.

Проход для участников на мероприятие осуществляется только при условии предварительной регистрации и при предъявлении паспорта. Журналисты и все желающие смогут наблюдать за очной защитой посредством онлайн-трансляции, которая будет доступна на главной странице официального сайта Фонда кино.

Список национальных фильмов, допущенных к рассмотрению Экспертным советом Фонда кино, в рамках процедуры отбора:

БАНСУ — «1-2-3 Продакшн»

БАРБОСКИН ДЭНС — «Кинокомпания «СТВ»

ДЖОН — «Кинокомпания «СТВ»

КРАКЕН — «Студия «ТРИТЭ» Никиты Михалкова»

КРЫСОЛОВ — «Арт Пикчерс Студия»

МАСТЕР И МАРГАРИТА — «МАРС МЕДИА ЭНТЕРТЕЙНМЕНТ»

МЕТРО 2033 — «1-2-3 Продакшн»

МИРА — «МАРС МЕДИА ЭНТЕРТЕЙНМЕНТ»

ПОДВИГ — «Водород 2011»

ПРАВЕДНИК — «Централ Партнершип»

РУССКАЯ ПЯТЕРКА — «1-2-3 Продакшн»

СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД — «Водород 2011»

ХОДЖА НАСРЕДДИН — «Базелевс»

ЧЕМПИОН МИРА — «Студия «ТРИТЭ" Никиты Михалкова»

Расписание очной защиты проектов лидеров отечественного кинопроизводства будет доступно позднее.

Еще больше новостей на нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наши каналы в Яндекс.Дзене и Instagram

14.05.2021 Автор: Виолетта Палий

Источник: Фонд кино