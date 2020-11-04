Москве представили второй сезон сериала «257 причин, чтобы жить»

Фотоотчет из кинотеатра «Пионер»

В Москве в кинотеатре «Пионер» состоялась премьера нового сезона оригинального сериала START «257 причин, чтобы жить». Гости посмотрели два эпизода проекта, создатели поделились яркими впечатлениями от съемок. Картину представили продюсеры Алексей Ляпичев и Диана Тевосова, актеры Полина Максимова, Максим Лагашкин, Роман Маякин, Дарья Руденок, Елена Великанова, Анастасия Попова, Ася Громова, Александр Соколовский и Михаил Грищенко. Модерировал встречу кинокритик Егор Москвитин.

Первые серии нового сезона сериала стали доступны на START сегодня − 4 ноября. Далее серии будут выходить эксклюзивно на START каждый четверг, по одному эпизоду в неделю.

В продолжении истории Женя Короткова (Полина Максимова), чье жизнелюбие и чувство юмора не сломили даже несколько лет изнурительной борьбы с серьезной болезнью, встретит двух важных в ее судьбе людей: папу Александра (Андрей Федорцов), с которым давно не общалась, и нового поклонника Максима (Александр Соколовский). Правда, обстоятельства вновь начнут менять планы Жени, но девушка не из робких. У нее есть ярко-желтый блокнот, в котором записаны все по-настоящему важные желания и цели, главное теперь – не оказаться снова втянутой в водоворот чужих проблем и бед, ведь Жене так хочется всем помочь!

После показа создатели еще раз поздравили Полину Максимову с победой в номинации Best Performance престижного международного фестиваля Canneseries 2020 и подарили ей от всей команды букет белых роз.

Фото с премьеры предоставлены видеосервисом START.

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04.11.2020