В Москве прошла премьера фильма «Дождливый день в Нью-Йорке»

Фотоотчет из кинотеатра галерей «Времена Года»

В кинотеатре галерей «Времена года» состоялась российская премьера фильма ДОЖДЛИВЫЙ ДЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ. Режиссер ленты Вуди Аллен славен не только своим фирменным юмором, но и умением собирать яркие актерские ансамбли. Вот и в этот раз в его картине снялись звезды разных поколений: Тимоти Шаламе, Эль Фаннинг, Селена Гомес, Джуд Лоу, Лив Шрайбер, Ребекка Холл, Диего Луна и многие другие.

ДОЖДЛИВЫЙ ДЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ рассказывает о двух влюбленных студентах. Он − из состоятельной семьи Нью-Йорка, она − из небольшого городка в Аризоне. Выросший на Манхэттене юноша мечтает показать ей свой любимый город. Судьба дает ему шанс, когда девушку отправляют взять интервью у известного режиссера. Однако этот дождливый день изменит их жизнь навсегда. В проливной суете мегаполиса он встретит свою давнюю подругу, а девушку затянет в мир звездной богемы…

Первыми посмотреть романтическую ленту пришли российские знаменитости: Сати Спивакова, Алена Свиридова, Владимир Хотиненко, Юлия Паршута, Мария Голубкина, Дана Борисова, Маруся Фомина, Владимир Кошевой, Влад Соколовский, Полина Фаворская, Женя Мильковский, Дарья Повереннова, Рита Митрофанова, Елена Супрун, Лариса Вербицкая, Константин Гайдай, Мария Цигаль, Ирина Мартыненко, Михаил Хасая, Михаил Грушевский, Ирина Муромцева, Арчи, Сергей Мезенцев, Петр Романов, Лика Каширина, Андрей Баков и многие другие

В российский прокат новую работу Вуди Аллена выпускает кинокомпания «Вольга» 10 октября 2019 года.

Фото предоставлены кинокомпанией «Вольга».

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03.10.2019