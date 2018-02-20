Тимур Бекмамбетов представил свой новый кинопроект «Profile»

Фотоотчет из Берлина

17 февраля 2018 года в рамках Международного кинофестиваля в Берлине состоялась мировая премьера фильма PROFILE Тимура Бекмамбетова. Картина демонстрировалась в программе «Панорама». Проект представил сам режиссер, а также исполнители главных ролей – актриса Валин Кэйн и актер Шазад Латиф.

Сюжет PROFILE повествует о большом расследовании британской журналистки, которая внедряется в систему пропаганды исламистской террористической организации. Фильм основан на реальных событиях, описанных в книге француженки Анны Эрель.

Режиссерский проект Тимура Бекмамбетова продолжает линейку картин в инновационном формате screenlife компании Bazelevs. Над фильмом работали как российские, так и международные специалисты. Сценарий PROFILE написан Тимуром Бекмамбетовым, Ольгой Хариной и Бриттани Поултон. За монтаж отвечал Андрей Шугаев (ВРЕМЯ ПЕРВЫХ, ЕЛКИ).

Фото предоставлено пресс-службой Bazelevs

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20.02.2018