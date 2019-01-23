В Москве прошла премьера фильма «BEEF: Русский хип-хоп»

Фотоотчет из мультиплекса «Каро 11 Октябрь»

В кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера музыкального проекта BEEF: РУССКИЙ ХИП-ХОП. В этот вечер кинотеатр превратился в огромный хип-хоп сквот: на фасаде разместили 100-метровый баннер а на премьеру приехала вся рэп-элита страны: Жиган, Шеff, Хамиль из группы «Каста», Птаха, группа «Хлеб», Бледный из 25/17, Ресторатор, Батишта, Натан, Назима, Fuze. Первая федеральная хип-хоп радиостанция STUDIO 21 разместила в фойе «Октября» стену, на которой расписались актеры фильма, именитые рэперы и специальные гости премьеры.

На красной дорожке были замечены: Илья Бачурин, Елена Захарова, Карина Мишулина, Анна Чурина, Лилия Абрамова (Татаркафм), Михаил Козырев, Маша Цигаль, Игорь Мишин, Сергей Болдырев (M Band), Masstank, Никита Кузнецов, Mexika и Артём Пиндюра (M Band), Екатерина Владимирова, Сергей Болдырев, Иван Новосельцев, Валерий Дробыш и Sasha Holiday блогеры Рамина Эсхакзай и Аида Уразбахтина, Макс Брандт, Алексей Столяров, Стив Принц.

В прокат картина выходит уже 24 января.

Фото предоставлено PR-службой компании RFG Distribution. Фотограф: Илья Девин

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23.01.2019