В Москве прошла премьера фильма «Близкие»

Фотоотчет из кинотеатра «Каро 11 Октябрь»

Вчера в киноцентре «Октябрь» совместно с «Каро Арт» прошел премьерный показ фильма БЛИЗКИЕ. Дебютную картину режиссера Ксении Зуевой пришли оценить многочисленные звездные гости, среди которых были актеры Максим Коновалов, Никита Санаев, Ирина Безрукова, Полина Виторган, Наталья Земцова, Полина Ауг, Стася Милославская, телеведущий Иван Чуйков, сценаристы Наталья Меркулова и Алексей Чупов, и многие другие. Кроме того, на премьере была замечена Лена Беркова, пришедшая поддержать мужа Андрея Стоянова, который сыграл одну из главных ролей в фильме.

Картина БЛИЗКИЕ – участник 28-ого фестиваля «Кинотавр», фестивалей «Амурская осень», «Меридианы Тихого», «Начало», «Отцы и дети». Международная премьера состоится в Таллине 23 ноября. В российский прокат фильм выходит 14 декабря.

БЛИЗКИЕ – фильм о ненависти, любви и полном переосмыслении жизни, которое становится возможным только после трагедии. Фильм рассказывает об истории одной семьи, проживающей на окраине Москвы. Члены семьи погрязли в семейных ссорах, живут в дискомфорте, в давящей атмосфере и обрушивают свои негативные эмоции друг на друга, забыв о любви, забыв, кем они приходятся друг другу, забыв о сострадании и Боге. Одна большая трагедия заставит их очнуться, измениться и испытать катарсис, но будет уже поздно.

Премьера совместно с «Каро Арт», «Сноб», Afisha Daily и Ziq & Yoni.

Фото предоставлено пресс-службой фильма

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05.12.2017