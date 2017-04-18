В Москве прошла звездная премьера фильма «Большой»

Фотоотчет из Государственного академического Большого Театра России

17 апреля на Исторической сцене Государственного академического Большого театра России состоялась светская премьера фильма-романа Валерия Тодоровского БОЛЬШОЙ. Часть ключевых сцен фильма снималась непосредственно в стенах Большого театра, о чем гостям премьеры перед началом показа рассказали со сцены продюсер фильма Антон Златопольский и режиссер Валерий Тодоровский, поблагодарив руководство театра за содействие в проведении съемок фильма.

После окончания показа на легендарную сцену поднялись создатели фильма: режиссер Валерий Тодоровский, продюсер Антон Златопольский, исполнители главных ролей Алиса Фрейндлих, Александр Домогаров, Валентина Теличкина, Маргарита Симонова, Анна Исаева, Андрей Сорокин, Екатерина Самуйлина и участники съемочной группы.

Премьеру фильма в Большом театре почтили своим присутствием многочисленные представители режиссерского и актерского цехов, государственные и телевизионные деятели, звезды балета и бизнеса, а также медийные лица: Станислав Говорухин, Павел Лунгин, Алексей Учитель, Павел Чухрай, Ренат Давлетьяров, Игорь Угольников, Алексей Попогребский, Борис Хлебников, Леонид Ярмольник, Сергей Гармаш, Мария Миронова, Анастасия Прокофьева, Ирина Розанова, Владимир Яглыч, Евгения Малахова, Вениамин и Алика Смеховы, Анатолий Белый, Алексей Серебряков, Александр Яценко, министр культуры РФ Владимир Мединский, Ирина Винер, Михаил Сеславинский, Александр Акопов, Иван Ургант, Владимир Познер, Рита Митрофанова, Вячеслав Манучаров, Дарья Златопольская, Ляйсан Утяшева, Роман Абрамович, Елена Окутина, Артем Овчаренко, Анна Тихомирова, Анастасия Меськова, Андрей Макаревич, Игорь Чапурин, Алена Долецкая, Наталья Лучанинова, Маша Фёдорова, Игорь Гаранин, Мария Лемешева, Евгения Милова и многие другие.

В широкий прокат лента выходит 11 мая.

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18.04.2017