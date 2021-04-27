В Москве состоялась премьера фильма «Девятаев»

Фотоотчет из кинотеатра «Поклонка»

26 апреля, в кинотеатре «Поклонка» в Музее Победы состоялась премьера военного приключенческого фильма ДЕВЯТАЕВ. Картину зрителям представила съемочная группа фильма: режиссеры Тимур Бекмамбетов, Сергей Трофимов, продюсеры Игорь Угольников, Игорь Мишин, актеры Павел Прилучный, Дмитрий Лысенков, Евгений Серзин, Олег Чугунов, Никита Кологривый, Максим Ханжов и другие.

На премьере также присутствовал консультант фильма Александр Девятаев – сын летчика-героя.

Первыми зрителями фильма стали Гоша Куценко, Елена Темникова, Олег Газманов, Николай Расторгуев, Екатерина Мцитуридзе, Евгений Рудин (DJ Groove), Станислав Дужников, Стас Костюшкин, Александр Анатольевич и другие.

Фото с премьеры предоставлены компанией Sony (Фотограф: Геннадий Авраменко).

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27.04.2021